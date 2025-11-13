Kingdom Come: Deliverance II knackt die 4-Millionen-Marke

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Warhorse Studios feiern einen großen Erfolg: Mehr als 4 Millionen verkaufte Einheiten von Kingdom Come: Deliverance II weltweit. Das teilte das Studio heute über X.com (vormals Twitter) mit. Das Rollenspiel erschien am 02. Februar 2025 für PS5, Xbox Series und PC und entwickelte sich seither zu einem der stärksten Neuerscheinungen des Jahres. Der Mix aus historischer Authentizität, offener Spielwelt und erzählerischer Tiefe scheint die Spieler langfristig zu überzeugen. Ein starkes Lebenszeichen für das tschechische Studio.

