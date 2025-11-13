DailyGame
Kingdom Come: Deliverance II knackt die 4-Millionen-Marke

Die Warhorse Studios feiern einen großen Erfolg: Mehr als 4 Millionen verkaufte Einheiten von Kingdom Come: Deliverance II weltweit. Das teilte das Studio heute über X.com (vormals Twitter) mit. Das Rollenspiel erschien am 02. Februar 2025 für PS5, Xbox Series und PC und entwickelte sich seither zu einem der stärksten Neuerscheinungen des Jahres. Der Mix aus historischer Authentizität, offener Spielwelt und erzählerischer Tiefe scheint die Spieler langfristig zu überzeugen. Ein starkes Lebenszeichen für das tschechische Studio.

Kingdom Come Deliverance 2

