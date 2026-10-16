DailyGame startet seine eigene Gamer-Community, nicht nur die Kommentare sind zurück

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Es ist tatsächlich passiert! Nach all den Jahren könnt ihr auf DailyGame endlich wieder kommentieren. Was auf den ersten Blick wie eine simple Funktion aussieht, hat im Hintergrund fast zwei Jahre Entwicklungsarbeit verschlungen. Denn wir wollten nicht einfach irgendein Kommentar-Plugin installieren. Wir wollten etwas Eigenes schaffen, das euch als Community wirklich etwas bringt.

Das Ergebnis ist ein vollständiges Gamer-Community-System, das DailyGame.at und GAME.at miteinander verbindet. Und das Beste daran? Die Kommentare sind eigentlich nur der Anfang!

Mehr als Kommentare: Deine eigene „Gamer-ID“

Mit der neuen Gamer-ID bekommt ihr weit mehr als einen Benutzernamen unter einem Artikel. Ihr könnt euer persönliches Profil gestalten, einen eigenen Avatar erstellen, anderen Gamern folgen und Freundschaften schließen. Eure Gaming-Interessen stehen dabei im Mittelpunkt. Ihr könnt eure Lieblingsspiele hinterlegen und andere Spieler entdecken, die dieselben Titel zocken wie ihr.

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Ihr sucht jemanden für die nächste Runde Call of Duty, einen Mitspieler für Minecraft oder einfach Gleichgesinnte, mit denen ihr über GTA 6 diskutieren könnt? Genau dafür haben wir das System entwickelt. Über Gruppen könnt ihr euch organisieren, andere Gamer finden und gemeinsame Spielsessions planen. Und wenn ihr auf Twitch live geht, kann die Community sehen, dass ihr gerade streamt und euch zuschauen.

Aus einem Kommentar unter einem Artikel kann damit mehr entstehen. Vielleicht sogar eine Freundschaft im echten Leben. Denn hey, was ist einfacher als eine gleichgesinnte Person zu treffen, der die selben Games liebt wie du?

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Token verdienen, Badges sammeln und Spiele gewinnen

Wer sich aktiv beteiligt, soll dafür auch etwas zurückbekommen. Deshalb haben wir ein eigenes Token-System entwickelt. Durch verschiedene Community-Aktivitäten könnt ihr Token verdienen und zusätzliche Möglichkeiten freischalten. Dazu kommen Badges, mit denen ihr euer Profil individualisieren könnt, und Belohnungen, zu denen auch Steam-Keys gehören. Wer mit dem Level steigt, bekommt auch immer mehr Funktionen.

Dabei geht es uns nicht darum, dass möglichst viele Kommentare geschrieben werden. Wir möchten gute Diskussionen, hilfreiche Beiträge und eine lebendige Community fördern. Wer sich einbringt, soll davon auch profitieren. Eure Aktivitäten verschwinden also nicht einfach im digitalen Nirgendwo.

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Und weil das gesamte System auf einer gemeinsamen Gamer-ID basiert, sind DailyGame.at und GAME.at, die beide von uns betrieben werden, keine voneinander getrennten Welten. Eure Community-Identität begleitet euch auf beiden Plattformen. Auch wenn die gefolgten Themen unterschiedlich sind.

Fast zwei Jahre Entwicklung. Für eine Kommentarfunktion?

War es verrückt, dafür fast zwei Jahre an einer Eigenentwicklung zu arbeiten? Wahrscheinlich. Hätten wir auch einfach ein fertiges Plugin installieren können? Natürlich. Aber dann hätten wir eben nur eine Kommentarfunktion gehabt.

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Stattdessen haben wir ein Fundament geschaffen, auf dem wir langfristig aufbauen können. Neue Community-Funktionen, zusätzliche Belohnungen, mehr Möglichkeiten zur Vernetzung und Ideen, die wir heute vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und das Entscheidende: Wir können das System selbst weiterentwickeln, ohne von den Entscheidungen eines externen Herstellers abhängig zu sein.

Das war technisch nicht immer einfach. Besonders die Verbindung zwischen zwei Websites, einem zentralen Gamer-Account und den zahlreichen Community-Funktionen hat einiges an Arbeit gekostet. Dafür gingen einige Tassen Kaffee drauf. Und etliche schlaflose Nächte. Ein „Storyboard“, dass zig A5-Spickzettel hatte. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Es läuft.

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Die Community entscheidet, wohin die Reise geht

Natürlich ist noch nicht alles perfekt. Das gesamte Community-System befindet sich weiterhin in der Beta-Phase „5“. Manche Funktionen werden wir verbessern müssen, andere werden erst mit der Zeit dazukommen. Und vermutlich entdecken wir gemeinsam noch den einen oder anderen Fehler, den wir bei der Entwicklung übersehen haben.

Aber genau deshalb brauchen wir euch. Wir wollen wissen, welche Funktionen ihr euch wünscht, was euch gefällt und was wir besser machen können. Schließlich entwickeln wir das Ganze nicht für uns selbst, sondern für die Menschen, die DailyGame seit Jahren lesen und begleiten.

Unser Ziel ist einfach: Aus Lesern sollen Mitspieler werden. Und aus DailyGame soll mehr werden als eine Website, auf der man täglich Gaming-News liest. Immerhin könnt ihr eure „persönliche Startseite“ jetzt selber bestimmen.

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Nach fast zwei Jahren Entwicklungsarbeit beginnt damit ein neues Kapitel. Und diesmal schreibt ihr die Geschichte mit!

Also: Kommentiert, diskutiert, gestaltet eure Profile, sammelt Token, entdeckt neue Gaming-Freunde und sagt uns, was euch noch fehlt.

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Willkommen zurück in den Kommentaren. Willkommen in eurer Gamer-Community! Hier kannst du dich gleich anmelden.