Board Game Tycoon – Vom Brettspieltisch zum eigenen Videospiel

Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

In dieser Episode begrüßen Ari und Michi mit Alex Kreitner erstmals einen Spieleentwickler im DailyGame-Podcast. Gemeinsam sprechen sie über sein Herzensprojekt Board Game Tycoon und darüber, wie aus der Leidenschaft für analoge Brettspiele eine digitale Management-Simulation entstanden ist.

Von der Entwicklung eigener Brettspielprototypen über kreative Entscheidungen und wirtschaftliche Herausforderungen bis hin zum Aufbau eines virtuellen Brettspielverlags werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Spiels. Gleichzeitig sprechen wir über die Herausforderungen der Soloentwicklung, den Spagat zwischen Vollzeitjob und Leidenschaft sowie die Frage, wann aus einem Hobby eigentlich ein zweiter Beruf wird.

Zwischen persönlichen Erfahrungen, ehrlichen Einblicken in die Brettspielbranche und den Plänen für die Veröffentlichung 2027 erfahren wir, was es wirklich bedeutet, ein Videospiel im Alleingang zu entwickeln.

Hier findet ihr die versprochenen Links zum“wishlisten“ und einen ersten Blick auf das Spiel zu werfen

Link zur Steampage: www.boardgametycoon.com/go/gamedaily

Aktuellester Build zum Anspielen: https://gl4dr3x.itch.io/board-game-tycoon

Übersicht über alle Pages der Games von The Solo Collective auf Discord: https://www.boardgametycoon.com/links

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