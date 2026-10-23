Retro Legends: The Legend of Zelda Ocarina of Time

In dieser Episode unserer Retro Legends-Reihe sprechen Manuel und Michi über The Legend of Zelda: Ocarina of Time – einen der größten Meilensteine der Videospielgeschichte, der 1998 auf dem Nintendo 64 neue Maßstäbe für das Action-Adventure-Genre setzte. Von Links ersten Schritten im Kokiri-Wald über die legendären Tempel und unvergesslichen Melodien bis hin zur revolutionären 3D-Spielwelt analysieren wir, warum Ocarina of Time auch fast drei Jahrzehnte später noch einen ganz besonderen Stellenwert in der Gaming-Geschichte einnimmt.

Gleichzeitig sprechen wir aber auch darüber, wie gut der Klassiker aus heutiger Sicht gealtert ist, welche Erinnerungen wir persönlich mit dem Abenteuer verbinden und ob das für den 5. November 2026 angekündigte Remake dem gewaltigen Erbe des Originals gerecht werden kann. Zwischen Master-Schwert, Zeitreisen, Z-Targeting, dem berüchtigten Wassertempel und jeder Menge Nintendo-64-Nostalgie werfen wir einen Blick zurück auf ein Spiel, das eine ganze Generation geprägt hat und kurz vor seiner Neuauflage noch einmal unsere volle Aufmerksamkeit verdient.

Hier findet ihr die versprochene Verlinkung zu den ersten "Zelda 64" Bildern

Wichtiger Hinweis: Diese Folge verwendet freizügige Sprache.