Kingdom Come: Deliverance 2 – Großes Mai-Update bringt neue Features

Warhorse Studios hat ein umfangreiches neues Update für sein gefeiertes RPG Kingdom Come: Deliverance 2 veröffentlicht. Das Update ist ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar und erscheint zusammen mit dem ersten Story-DLC Brushes with Death, der eine brandneue Quest für Spieler bereithält. Patch 1.3 reiht sich in eine Serie von Updates ein, die Kingdom Come: Deliverance 2 seit seiner äußerst erfolgreichen Veröffentlichung im Februar stetig verbessert haben.

Warhorse Studios hat bereits zahlreiche kostenlose Aktualisierungen herausgebracht, darunter den heiß ersehnten Hardcore-Modus, eine neue Friseur-Funktion und mehr. Drei Monate nach Release zeigt das Studio keinerlei Anzeichen, das Tempo zu drosseln. Denn nicht nur gibt es jetzt ein weiteres umfangreiches Update, sondern auch das erste große Story-DLC. Nachdem Fans bereits letzten Monat einen ersten Eindruck vom kommenden Update erhalten hatten, ist Patch 1.3 nun offiziell auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar.

Laut den offiziellen Patch-Notes bringt das Update viele Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich, darunter Optimierungen für Quests, das Kampfsystem und die allgemeine Performance. Zudem wurde ein weiteres heiß erwartetes Feature hinzugefügt: das Pferderennen. Spieler können jetzt zum Nomadenlager in der Region Trosky reisen, um sich in Cross-Country-Rennen und Bogenschieß-Wettbewerben zu beweisen.

Patch 1.3 is here. Horse Racing and a lot of fixes are now available. Full patch notes – link in the comments. pic.twitter.com/nRpLEDKNqZ — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) May 15, 2025

Das bringt das neueste Update für Kingdom Come: Deliverance 2 mit sich

Doch damit nicht genug. Mit Brushes with Death, dem ersten Story-DLC für Kingdom Come: Deliverance 2, gibt es jetzt auch neue Inhalte zum Kaufen. Der DLC ist als Teil des Expansion Pass oder einzeln über die jeweiligen Stores erhältlich und beginnt mit einer mysteriösen Begegnung am Straßenrand. Spieler können ihn in Trosky Castle starten, wo sie auf eine merkwürdige Person treffen, die gefesselt an einen Baum vor sich hin murmelt.

Brushes with Death ist der erste von drei geplanten narrativen Erweiterungen für das Spiel im Jahr 2025. Laut der offiziellen Roadmap für Kingdom Come: Deliverance 2 steht den Fans weiterhin viel neuer Content bevor. Während sämtliche kostenlosen Updates inzwischen erschienen sind, sind noch zwei weitere DLCs geplant. Die zweite Erweiterung, Legacy of the Forge, soll im Herbst veröffentlicht werden, während die dritte und letzte Erweiterung, Mysteria Ecclesia, für den Winter angekündigt ist.

Alle drei DLCs sind entweder im Expansion Pass enthalten oder können separat erworben werden.

