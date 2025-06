Die 22 größten Games für 2025, die du im Blick behalten solltest

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Das Jahr 2025 verspricht ein echtes Fest für Gamer zu werden! Einige der spannendsten Titel stehen in den Startlöchern, doch viele davon haben noch keinen festen Release-Termin. Du warst auf der Suche nach einem Gaming-Kalender, der alle Stücke spielt? Hier sind die besten Games für 2025 (von denen wir aktuell wissen).

Die größten Games-Highlights für 2025, die bereits einen fixen Termin haben bzw. erschienen sind

Für das erste Quartal 2025 gibt es bereits einige große Titel, die einen Release-Termin erhalten haben. Die größten Highlights sehen wir uns mit dir genauer an. – Nach Release-Termin sortiert.

Donkey Kong Country Returns HD

Plattform: Nintendo Switch

Release-Termin: 16. Januar 2025

YouTube-Video

Manuel schrieb in seinem Test zum Switch-Spiel: „Eigentlich hatten wir eine Fortsetzung erwartet, da Tropical Freeze bereits 2014 erschien. Doch ein Remake eines großartigen Spiels ist uns allemal lieber als ein schwacher Nachfolger. Außerdem weckt es die Hoffnung, dass wir in Zukunft vielleicht weitere Nintendo-Meisterwerke wie Super Mario Bros. Wii oder Super Mario Galaxy 2 wiedersehen werden.“

Du kannst das Spiel u.a. bei Amazon.de vorbestellen.

Weitere Highlights im Januar 2025:

Tales of Graces f Remastered (Windows PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch) – 17. Januar

Dynasty Warriors: Origins (Windows PC, PS5, Xbox Series X/S) – 17. Januar

(Windows PC, PS5, Xbox Series X/S) – 17. Januar Final Fantasy 7 Rebirth (Windows PC-Port) – 23. Januar 2025

Sniper Elite: Resistance (Windows PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One) – 30. Januar 2025

(Windows PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One) – 30. Januar 2025 Marvel’s Spider-Man 2 (Windows PC-Port) – 30. Januar 2025

Kingdom Come: Deliverance 2

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC

PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC Release-Termin: 4. Februar 2025

YouTube-Video

Als direkte Fortsetzung des ersten Teils setzt es die Geschichte des Schmiedssohns Heinrich im Böhmen des 15. Jahrhunderts fort. Die Spielwelt ist doppelt so groß wie im Vorgänger und umfasst Gebiete wie das Böhmische Paradies und die Stadt Kutná Hora.

Gegenüber dem Vorgänger gibt es jetzt auch Armbrüste und frühe Feuerwaffen, die auch vom Pferd aus eingesetzt werden können. Das Spiel bietet ein überarbeitetes Rufsystem und mehr Freiheiten bei Quests und Charakterentwicklung.

Du kannst das Spiel u.a. bei Amazon.de vorbestellen (PS5- & Xbox-Version). Natürlich findest du bei uns auch einen ausführlichen Test-Bericht.

Civilization 7

Plattformen: Windows PC

Windows PC Release-Zeitraum: 11. Februar 2025

YouTube-Video

Das Spiel führt gegenüber seinen Vorgängern bedeutende Neuerungen ein, darunter die Unterteilung in drei Epochen: Antike, Erkundung und Moderne.

Als Spieler kannst du Anführer und Zivilisationen frei kombinieren, was vielfältige strategische Möglichkeiten eröffnet. Zudem werden begehbare Flüsse und ein überarbeitetes Kampfsystem eingeführt.

Avowed

Plattformen: Xbox Series X/S, Windows PC

Xbox Series X/S, Windows PC Release-Zeitraum: 18. Februar 2025 (Early Access ab 13. Februar)

YouTube-Video

Du wartest sehnsüchtig auf ein neues First-Person-Fantasy-Rollenspiel? Obsidian Entertainment führt uns mit Avowed in die Welt von Eora, bekannt aus der „Pillars of Eternity“-Reihe. Im Spiel erkundest du die geheimnisvollen „Living Lands“ und triffst Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Die Kämpfe kombinieren Nahkampf, Magie und Fernkampf, wobei du deine Ausrüstung und Fähigkeiten anpassen kannst. Es verspricht ein tiefgründiges Rollenspielerlebnis mit einer fesselnden Geschichte und vielfältigen Charakteren zu werden. Dabei setzt Entwickler Obsidian bei Avowed auf 30fps im Spiel. Den ausführlichen Test-Bericht kannst du natürlich bei uns nachlesen.

Weitere Highlights im Februar 2025:

Tomb Raider 4-6 Remastered (Windows PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch) – 14. Februar 2025

(Windows PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch) – 14. Februar 2025 Monster Hunter Wilds (Windows PC, PS5, Xbox Series X/S) – 28. Februar 2025

Split Fiction

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC

PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC Release-Zeitraum: 6. März 2025

YouTube-Video

Auf das kooperative Action-Adventure dürfen sich alle Fans von Spielen wie It Takes Two und A Way Out freuen. Im neuesten Action-Abenteuer von Hazelight Studios übernehmen zwei Spieler die Rollen von Mio und Zoe, zwei Schriftstellerinnen, die in einer von ihren eigenen Geschichten erschaffenen Simulation gefangen sind. Um zu entkommen, müssen sie zusammenarbeiten und verschiedene Herausforderungen meistern.

Das Spiel bietet abwechslungsreiche Welten, die zwischen Zoes Fantasy-Umgebungen und Mios Science-Fiction-Welten wechseln. Du wirst dabei u.a. Drachen reiten oder Laser-Schwerter schwingen. Bei uns erhielt der Titel im Test eine klare 10 von 10-Bewertung!

Assassin’s Creed Shadows

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC

PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC Release-Termin: 20. März 2025 (abermals verschoben)

YouTube-Video

Das Spiel entführt dich ins feudale Japan während der Sengoku-Periode und bietet eine offene Welt, die in Größe und Detailreichtum mit „Assassin’s Creed Origins“ vergleichbar ist. Du schlüpfst in die Rollen von zwei Protagonisten: Naoe, einer geschickten Shinobi-Assassine aus der Iga-Provinz, und Yasuke, einem legendären afrikanischen Samurai.

Das Gameplay kombiniert klassische Stealth-Elemente mit intensiven Kämpfen, wie du sie aus früheren Assassin’s Creed-Spielen gewohnt bist. Neue Features wie die Möglichkeit, in der Bauchlage zu kriechen, dynamische Lichtverhältnisse zu nutzen und ein überarbeitetes Kampfsystem mit historischen Waffen wie Katanas, Shuriken und Kusarigama sollen für ein immersives Spielerlebnis sorgen. Immerhin sollen Doppel-Attentate ihr Comeback feiern.

Du kannst dir eine „Limited Edition“ exklusiv bei Amazon.de für PS5 und Xbox Series X/S bestellen. Den ausführlichen Test-Bericht kannst du natürlich bei uns nachlesen.

Atomfall

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Windows PC

PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Windows PC Release-Zeitraum: 27. März 2025

YouTube-Video

Ein Survival-Action-Spiel, inspiriert von realen Ereignissen, das fünf Jahre nach der Windscale-Kernschmelze in Nordengland spielt.

In einer fiktiven Quarantänezone erkundest du die britische Landschaft, sammelst Ressourcen, baust Gegenstände, handelst und kämpfst gegen bizarre Charaktere, mystische Elemente, Kults und abtrünnige Regierungsbehörden.

Atomfall kannst du u.a. bei Amazon.de für PlayStation- oder Xbox-Konsolen bestellen. Den Testbericht findest du ebenfalls bei uns.

Weitere Highlights im März 2025:

Two Point Museum (Windows PC, PS5, Xbox Series X/S) – 4. März 2025

Xenoblade Chronicles X Definitive Edition (Nintendo Switch) – 20. März 2025

South of Midnight

Plattformen: Xbox Series X/S, Windows PC

Xbox Series X/S, Windows PC Release-Zeitraum: 8. April 2025

YouTube-Video

Das Action-Adventure-Spiel von Compulsion Games, bekannt für Titel wie „We Happy Few“ und „Contrast“ entführt dich in den amerikanischen Deep South, wo du die Rolle von Hazel übernimmst, die nach einem verheerenden Hurrikan in eine von südlicher Folklore inspirierte Welt eintaucht. Dort begegnet sie mystischen Kreaturen und muss ihre Fähigkeiten als „Weaver“ einsetzen, um zerbrochene Bindungen und Geister zu heilen.

Das Gameplay kombiniert Erkundung, Rätsellösen und Kämpfe gegen Kreaturen der südlichen Folklore. Jeder Level präsentiert einen einzigartigen „Cryptid“ (Kryptid), der in der südlichen Folklore verwurzelt ist, und wird von Blues- und Jazzmusik begleitet, die die Atmosphäre verstärken. Wahrscheinlich eines der innovativsten Games 2025, die kommen werden.

Weitere Highlights im April 2025:

Tempest Rising (Windows PC) – 24. April 2025

DOOM: The Dark Ages

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC

PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC Release-Zeitraum: 15. Mai 2025 (bestätigt beim Xbox-Event im Januar)

YouTube-Video

Das kommende Einzelspieler-Action-FPS von id Software und Bethesda, wird ein Prequel zu DOOM (2016) und DOOM Eternal (2020).

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle des legendären DOOM Slayers, der unermüdlich gegen die Mächte der Hölle kämpft. Die Handlung beleuchtet die epische Ursprungsgeschichte des unbändigen Zorns des ikonischen Protagonisten.

Elden Ring: Nightreign

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Windows PC

PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Windows PC Release-Zeitraum: 30. Mai 2025

YouTube-Video

Falls du gedacht hast, es handelt sich hierbei um eine Erweiterung für das Basisspiel: falsch gedacht! Nightreign ist ein eigenständiges Koop-Action-Rollenspiel von FromSoftware, das im Universum von Elden Ring angesiedelt ist.

Du erkundest eine prozedural generierte Version von Limgrave, dem ersten offenen Gebiet aus Elden Ring. Das Spiel ist für Teams von bis zu drei Spielern konzipiert, die über drei In-Game-Tage hinweg zusammenarbeiten, um sich auf einen finalen Bosskampf vorzubereiten. Ähnlich wie in Battle-Royale-Spielen schrumpft das Spielfeld mit der Zeit, was die Spannung erhöhen soll.

Mario Kart World

Plattform: Nintendo Switch 2

Release: 5. Juni 2025

Von der ersten Sekunde an macht Mario Kart World genau das, was die Serie so erfolgreich gemacht hat: es wirft dich ohne Umwege mitten ins Geschehen. Kein Tutorial, keine langen Menüs.

Dieser Fun-Racer ist vielleicht nicht perfekt, aber verdammt nah dran. Es vereint Spielspaß mit neuen Ideen, bleibt zugänglich und doch fordernd. Das neue Open-World-Design bringt frischen Wind, ohne den Kern der Serie dabei wirklich zu verletzen.

Wer die Nintendo Switch 2 besitzt, kommt um dieses Spiel kaum herum. Nicht umsonst sollen rund 95 Prozent der Erstkäufer der neuesten Nintendo-Konsole diesen Titel gleich mit eingepackt haben beim Kauf der neuesten Nintendo-Konsole. Verständlich!

Death Stranding 2: On the Beach

Plattformen: PlayStation 5

PlayStation 5 Release: 26. Juni 2025

YouTube-Video

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung des von Hideo Kojima entwickelten postapokalyptischen Actionspiels aus dem Jahr 2019.

Es kehren bekannte Charaktere wie Sam Porter Bridges (gespielt von Norman Reedus) und Fragile (Léa Seydoux) zurück. Zudem werden neue Figuren wie Tomorrow (Elle Fanning) und Rainy (Shioli Kutsuna) eingeführt. Die Handlung setzt die Mischung aus Erkundung, komplexer Story und surrealen Elementen fort, die das Originalspiel Death Stranding auszeichneten.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

YouTube-Video

Die Handlung folgt dem Protagonisten „Snake“, der während des Kalten Krieges in den 1960er Jahren auf eine gefährliche Mission geschickt wird, um seine Mentorin „The Boss“ zu eliminieren und die Welt vor einer nuklearen Bedrohung zu retten. Das Spiel kombiniert Stealth-Elemente mit intensiven Kämpfen und einer tiefgründigen Story.

Borderlands 4

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC

PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC Release-Zeitraum: 23. September 2025

YouTube-Video

Als Spieler schlüpfst du erneut in die Rolle eines legendären Kammerjägers und kämpfst dich durch Horden von Feinden auf der Suche nach neuen Schätzen auf einem völlig neuen Planeten.

Das Spiel bleibt dem Looter-Shooter-Genre treu und verspricht ein noch ambitionierteres Erlebnis als seine Vorgänger.

Ghost of Yōtei

Plattformen: PlayStation 5

PlayStation 5 Release: 2. Oktober 2025

YouTube-Video

Ghost of Yōtei ist derzeit das größte exklusive PS5-Spiel, von dem wir wissen. Die eigenständige Fortsetzung von Ghost of Tsushima (2020) entführt dich das Spiel in das Japan des Jahres 1603, rund 329 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers. Du schlüpfst in die Rolle von Atsu, einer jungen Kriegerin, die den Titel „The Ghost“ annimmt, um Rache zu üben.

Die Handlung spielt in der Region Hokkaido, damals bekannt als Ezo, und bietet eine offene Welt mit vielfältigen Landschaften wie weitläufigen Graslandschaften und schneebedeckten Tundren. Das Spiel verspricht erweiterte Gameplay-Mechaniken, einschließlich neuer Waffen und Fähigkeiten, sowie eine tiefgründige Geschichte, die das Thema „Rache des Underdogs“ erforscht.

The Outer Worlds 2

Plattformen: Xbox Series X/S, Windows PC

Xbox Series X/S, Windows PC Release-Zeitraum: 24. Oktober 2025

Noch ein Spiel von Obsidian Entertainment! Das Spiel entführt dich in ein neues Sonnensystem, das vollständig von Megakonzernen kolonisiert wurde. Du schlüpfst in die Rolle eines Agenten der Erd-Direktorate, der die Quelle mysteriöser Risse aufdecken muss, die die Kolonie bedrohen.

Im Vergleich zum Vorgänger bietet der Nachfolger zu The Outer Worlds verbesserte Grafiken, eine erweiterte Waffenvielfalt und einen stärkeren Fokus auf Action. Das Spiel behält jedoch das bewährte Dialogsystem bei, das die Handlung basierend auf deinen Entscheidungen beeinflusst.

Auf der nächsten Seite zeige ich euch, welche Highlights für 2025 noch keinen festen Release-Termin haben bzw. welche Titel auf 2026 verschoben wurden.