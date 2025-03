Monster Hunter Wilds (PC) – Game Review

Die Monster Hunter-Reihe von Capcom hat sich über die Jahre zu einem der beliebtesten Action-Rollenspiele der Gaming-Welt entwickelt. Mit Monster Hunter Wilds präsentiert Capcom nun den neuesten Teil der Serie, der nicht nur Fans, sondern auch Neulinge begeistern soll. Das Spiel verspricht eine atemberaubende Welt, herausfordernde Kämpfe und zahlreiche Neuerungen. Doch hält es, was es verspricht? Hier ist unser ausführliches Review.

Bereits nach vier Tagen konnte sich das Spiel rund 8 Millionen mal verkaufen.

Die Welt von Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds führt die Spieler in eine riesige, lebendige Open World, die voller Geheimnisse, gefährlicher Kreaturen und atemberaubender Landschaften steckt. Die Umgebungen sind vielfältig und reichen von dichten Dschungeln über schneebedeckte Berge bis hin zu weiten Wüsten. Jede Region ist sorgfältig gestaltet und fühlt sich lebendig an, dank dynamischer Wettersysteme und einer faszinierenden Tierwelt.

Ein Highlight ist die neue Ökosystem-Mechanik: Monster interagieren nicht nur miteinander, sondern auch mit ihrer Umwelt. So kann es vorkommen, dass ein riesiges Monster plötzlich von einer Herde kleinerer Kreaturen angegriffen wird oder dass ein Sturm die Jagd erschwert. Diese Dynamik sorgt für unvorhersehbare und spannende Momente.

Gameplay: Tiefe und Neuerungen

Das Kern-Gameplay von Monster Hunter Wilds bleibt dem bewährten Rezept treu: Spieler wählen ihre Waffe, nehmen Aufträge an und begeben sich auf die Jagd nach riesigen Monstern. Die 14 Waffenklassen sind zurück, jede mit ihrem einzigartigen Spielstil und neuen Moves. Anfänger werden von den verbesserten Tutorials und der zugänglicheren Steuerung profitieren, während Veteranen neue Herausforderungen und strategische Tiefe finden.

Eine der größten Neuerungen ist das Dynamic Hunting System. Dieses ermöglicht es Spielern, ihre Umgebung aktiv zu nutzen, um Fallen zu stellen, Monster in Hinterhalte zu locken oder sich Vorteile im Kampf zu verschaffen. Beispielsweise kann man einen Felsbrocken lösen, um ein Monster zu betäuben, oder eine Brücke zerstören, um den Rückzug abzuschneiden. Diese Mechanik fügt dem Gameplay eine neue taktische Ebene hinzu und macht jede Jagd einzigartig.

Grafik und Sounddesign von Monster Hunter Wilds

Grafisch setzt Monster Hunter Wilds neue Maßstäbe für die Reihe. Die detaillierten Monster-Designs, die lebendigen Umgebungen und die Lichteffekte machen jede Jagd zu einem schönen Erlebnis. Die aktuelle Generation der Konsolen und leistungsstarke PCs zeigen hier ihr Potenzial.

Das Sounddesign ist ebenfalls gelungen. Die Orchestermusik passt perfekt zu den intensiven Kämpfen, während die Umgebungsgeräusche die Immersion verstärken. Das Brüllen eines Monsters in der Ferne oder das Rascheln der Blätter im Wind schaffen eine authentische Atmosphäre.

Multiplayer und Koop-Modus

Wie in früheren Teilen der Serie steht auch in Monster Hunter Wilds der Multiplayer-Modus im Mittelpunkt. Bis zu vier Spieler können sich zusammenschließen, um gemeinsam auf die Jagd zu gehen. Die Koop-Modi sind nahtlos in das Spiel integriert, und die Kommunikation über Voice-Chat oder Textnachrichten funktioniert reibungslos.

Ein neues Feature ist der Shared World-Modus, bei dem Spieler in einer persistenten Welt jagen können, ohne sich explizit zusammenschließen zu müssen. Dies schafft eine lebendige Community und ermöglicht spontane Begegnungen mit anderen Jägern.

Kritikpunkte an Monster Hunter Wilds

Trotz aller positiven Aspekte gibt es auch einige Kritikpunkte. Die Lernkurve kann für Neulinge immer noch steil sein, trotz der verbesserten Tutorials. Zudem gibt es gelegentlich technische Probleme wie Pop-ins oder Frame-Drops, insbesondere in dicht besiedelten Gebieten. Diese Mängel sind jedoch nicht schwerwiegend und beeinträchtigen das Gesamterlebnis nur minimal.

Fazit zu Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds ist ein würdiger Nachfolger der erfolgreichen Serie und setzt neue Maßstäbe in Sachen Gameplay, Grafik und Immersion. Die dynamische Welt, die taktischen Neuerungen und die Monster-Kämpfe machen das Spiel zu einem Muss für Fans und ein perfekter Einstiegspunkt für Neulinge. Trotz kleiner Schwächen ist Monster Hunter Wilds fasst ein Meisterwerk, das die Serie auf ein neues Level hebt.

Review Wertung

9 SCORE Monster Hunter Wilds ist ein herausragendes Action-Rollenspiel, das sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler mit seiner lebendigen Welt begeistert. Detail-Wertung Grafik 9 Sound 7 Gameplay 10 Story 8 Motivation 9 Steuerung 8

Test-Hardware: Intel Core i7-13700KF, NVIDIA Geforce RTX 4080, 32 GB DDR5