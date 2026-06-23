Capcom-Show steht bevor: Bei diesen 3 Spielen wird es jetzt spannend

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Capcom hat den nächsten Termin gesetzt. Am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, findet eine neue Capcom Spotlight statt. Für uns startet die Präsentation um 23:00 Uhr deutscher Zeit. Lange dauert der Stream nicht, doch genau das macht ihn spannend. Laut dem japanischen Entwickler und Publisher geht es um neue Updates zu bereits angekündigten Spielen. Der Fokus liegt auf Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Onimusha: Way of the Sword und Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen.

Warum ist das interessant? Weil Capcom derzeit ungewöhnlich stark aufgestellt ist. Nach Erfolgen mit Resident Evil, Monster Hunter und Street Fighter schaut die Branche genau hin, welche Projekte als Nächstes groß werden könnten. Die Spotlight ist zwar keine riesige Messe-Show, aber genau solche kompakten Präsentationen liefern oft neue Trailer, Gameplay-Szenen oder konkrete Release-Details.

Capcom zeigt drei sehr unterschiedliche Spiele

Besonders spannend wird Onimusha: Way of the Sword. Die Reihe kehrt nach langer Pause zurück und könnte für viele Fans eines der wichtigsten Comebacks von Capcom werden. Samurai-Action, düstere Atmosphäre und moderne Technik: Genau diese Mischung kann funktionieren, wenn Capcom den Ton trifft.

Auch Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dürfte viele Spieler neugierig machen. Die Stories-Reihe spricht ein anderes Publikum an als die Hauptteile. Statt reiner Action steht mehr Abenteuer- und Rollenspielgefühl im Vordergrund. Gerade auf Nintendo Switch 2 könnte das stark funktionieren, falls Capcom neues Material zeigt.

Der dritte große Name ist Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen. Nach Kritik am Hauptspiel könnte die Erweiterung eine zweite Chance werden. Fans hoffen auf neue Inhalte, bessere Performance und mehr Gründe, erneut in die offene Fantasy-Welt einzutauchen.

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Was zeigt Capcom wirklich?

Noch ist offen, ob Capcom nur kurze Trailer zeigt oder echte Gameplay-Szenen liefert. Genau darin liegt aber der Reiz. Drei bekannte Namen, eine kompakte Show und ein Zeitpunkt kurz nach den großen Sommer-Ankündigungen: Das klingt nach einer Präsentation, die mehr Aufmerksamkeit bekommen könnte, als sie auf den ersten Blick vermuten lässt.

Für Fans heißt das: Der 25. Juni sollte im Kalender stehen. Capcom hat genug starke Marken in der Hinterhand, um aus 30 Minuten eine richtig interessante Show zu machen.