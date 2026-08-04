Resident Evil Veronica erreicht wichtigen Meilenstein lange vor dem Release

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Entwicklung von Resident Evil: Veronica scheint weiterhin nach Plan zu verlaufen. Wie Capcom nun bekannt gegeben hat, hat das Remake einen wichtigen internen Meilenstein erreicht. Damit macht das Survival-Horror-Spiel einen weiteren großen Schritt in Richtung Veröffentlichung im Jahr 2027 und sorgt bei Fans der Reihe für neue Hoffnung auf einen reibungslosen Release.

Entwicklung liegt im Zeitplan

Laut Capcom wurde die Produktion erfolgreich in die nächste Entwicklungsphase überführt. Konkrete Details nennt das Studio zwar nicht, doch solche Meilensteine gelten in der Spieleentwicklung als wichtiger Hinweis darauf, dass ein Projekt planmäßig voranschreitet.

Da Resident Evil: Veronica erst beim Summer Game Fest 2026 offiziell vorgestellt wurde, dürfte diese Nachricht viele Fans beruhigen. In den vergangenen Jahren mussten zahlreiche große Produktionen Verschiebungen hinnehmen – aktuell deutet jedoch nichts darauf hin, dass das Remake betroffen sein wird.

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Einer der größten Fanwünsche wird Realität

Resident Evil Code: Veronica erschien ursprünglich im Jahr 2000 und zählt für viele Fans zu den wichtigsten Spielen der Reihe. Lange Zeit galt gerade dieser Teil als der größte Kandidat für ein modernes Remake, nachdem Capcom bereits Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 neu aufgelegt hatte.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen erneut Claire Redfield und Chris Redfield, die sich auf Rockfort Island und später in einer Forschungseinrichtung in der Antarktis einem neuen Ausbruch des T-Virus stellen müssen. Gleichzeitig spielt auch Albert Wesker eine deutlich größere Rolle als in vielen anderen Serienteilen.

Moderne Technik für den Horror-Klassiker

Capcom verspricht, den Kern des Originals beizubehalten, gleichzeitig aber Gameplay, Inszenierung und Grafik vollständig zu modernisieren. Wie bereits bei den jüngsten Remakes kommt dabei die hauseigene RE Engine zum Einsatz.

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Neben einer deutlich aufwendigeren Präsentation sollen auch Kämpfe, Erkundung und Rätsel an moderne Standards angepasst werden. Ziel ist es, sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger anzusprechen.

Release weiterhin für 2027 geplant

Einen konkreten Erscheinungstermin nennt Capcom weiterhin nicht. Fest steht bislang lediglich, dass Resident Evil: Veronica im Laufe des Jahres 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen soll.

Bis dahin dürfte Capcom nach und nach weitere Informationen veröffentlichen – etwa zu Gameplay, neuen Spielmechaniken oder der modernisierten Darstellung der bekannten Schauplätze.

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