Leon und Wesker schlagen sie alle: Das sind die beliebtesten Resident-Evil-Charaktere

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Leon S. Kennedy und Albert Wesker haben Capcoms große Resident-Evil-Fanwahl gewonnen. Im zum 30. Jubiläum veröffentlichten Ranking landet Leon bei den Helden vor Chris Redfield und Jill Valentine, während Wesker die Schurken vor Hunk und Jack Krauser anführt. Für die offizielle Abstimmung konnten registrierte Resident Evil-Ambassadors im Juli ihre Favoriten wählen. Lady Dimitrescu schafft es bei den Bösewichten auf Platz fünf. Leon spielt auch in Resident Evil Requiem wieder eine zentrale Rolle.