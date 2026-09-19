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Leon und Wesker schlagen sie alle: Das sind die beliebtesten Resident-Evil-Charaktere

i Leon und Wesker schlagen sie alle: Das sind die beliebtesten Resident-Evil-Charaktere
Artikel von Markus Bauer +
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Leon S. Kennedy und Albert Wesker haben Capcoms große Resident-Evil-Fanwahl gewonnen. Im zum 30. Jubiläum veröffentlichten Ranking landet Leon bei den Helden vor Chris Redfield und Jill Valentine, während Wesker die Schurken vor Hunk und Jack Krauser anführt. Für die offizielle Abstimmung konnten registrierte Resident Evil-Ambassadors im Juli ihre Favoriten wählen. Lady Dimitrescu schafft es bei den Bösewichten auf Platz fünf. Leon spielt auch in Resident Evil Requiem wieder eine zentrale Rolle.

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