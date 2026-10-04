Resident Evil ist unkaputtbar: Selbst neun Jahre alte Spiele verkaufen sich noch millionenfach

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Resident Evil Requiem ist ein Verkaufsschlager, doch die eigentlich verrückten Zahlen stehen bei Capcoms alten Spielen. Zwischen Ende Juni 2025 und Ende Juni 2026 haben gleich sechs Resident Evil-Titel jeweils mindestens drei Millionen zusätzliche Exemplare verkauft.

Besonders deutlich wird das beim Vergleich von Capcoms offiziellen Platinum-Titles-Zahlen:

Resident Evil 4 Remake stieg innerhalb eines Jahres von 10,6 auf 16 Millionen Verkäufe. Das sind rund 5,4 Millionen zusätzliche Exemplare, obwohl das Remake bereits im Jahr 2023 erschien.

Und dann gibt es noch Resident Evil Requiem. Das neue Spiel erschien erst im Februar und stand Ende Juni bereits bei acht Millionen verkauften Exemplaren. Insgesamt hat die Serie inzwischen mehr als 213 Millionen Spiele verkauft.

Resident Evil 7 ist fast zehn Jahre alt und verkauft weiter Millionen

Die erstaunlichste Zahl gehört vielleicht dem „Neustart der Reihe“, Resident Evil 7. Das Horrorspiel erschien im Januar 2017 und hat trotzdem innerhalb der vergangenen zwölf Monate weitere drei Millionen Käufer gefunden. Das RE2-Remake von 2019 (Titelbild) verkaufte sogar fast vier Millionen zusätzliche Exemplare.

Warum das so ist? Capcom macht daraus seit Jahren eine Strategie. Ältere Spiele werden regelmäßig stark reduziert, auf weitere Plattformen gebracht und rund um neue Resident Evil-Veröffentlichungen erneut beworben. Die Japaner bezeichnen diese langfristigen Katalogverkäufe selbst als wichtigen Teil ihres Geschäftsmodells.

Und der nächste Schub steht bereits unmittelbar bevor. Am 16. Oktober erscheinen Resident Evil 2, 3 und 4 nativ auf Nintendo Switch 2. Damit bekommt Capcom erneut eine neue Zielgruppe für Spiele, die teilweise seit Jahren auf dem Markt sind. Nur eben nativ neu für die aktuelle Nintendo-Konsole.

Resident Evil Requiem ist also nur die Spitze. Capcom hat es geschafft, dass die alten Teile nicht durch den nächsten ersetzt werden. Stattdessen verkauft praktisch jede neue Veröffentlichung gleich den gesamten Backkatalog noch einmal mit.

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