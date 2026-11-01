Resident Evil bricht alle Kino-Rekorde der Reihe: 400 Millionen Dollar zum Greifen nah

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der neue Resident Evil-Film ist der erfolgreichste Kinofilm der gesamten Reihe. Nach sieben Wochen steht der Horrorfilm von Regisseur Zach Cregger laut aktuellen Schätzungen bei rund 400 Millionen US-Dollar weltweiten Einnahmen (via The Numbers und Box Office Mojo). Der bisherige Rekord der Filmreihe ist damit gefallen.

Bislang führte Resident Evil: The Final Chapter aus dem Jahr 2016 mit rund 314 Millionen Dollar die Rangliste an. Creggers Neuinterpretation hat diesen Wert bereits deutlich übertroffen. Und das ausgerechnet mit einer Geschichte, die bewusst auf bekannte Hauptfiguren wie Leon S. Kennedy oder Jill Valentine verzichtet.

Schon der Kinostart im September deutete auf einen Erfolg hin. Resident Evil spielte bereits am ersten Wochenende weltweit 108,3 Millionen Dollar ein. Kein anderer Teil der Filmreihe war zuvor so erfolgreich gestartet.

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Resident Evil steuert auf 425 Millionen Dollar zu

Nach den jüngsten Schätzungen entfallen rund 157 Millionen Dollar auf Nordamerika und weitere 242,6 Millionen Dollar auf 67 internationale Märkte. Allein am vergangenen Wochenende sollen außerhalb Nordamerikas nochmals 7,5 Millionen Dollar hinzugekommen sein. Der Film profitiert außerdem von zusätzlichen IMAX-Vorstellungen, obwohl die Zahl der regulären Kinos bereits zurückgeht.

Für Sony Pictures und Constantin Film ist bereits der aktuelle Stand ein beachtlicher Erfolg. Das Produktionsbudget wird mit rund 75 Millionen Dollar angegeben. Marketingkosten sind darin nicht enthalten. Die weltweiten Kinoeinnahmen liegen damit inzwischen bei mehr als dem Fünffachen der reinen Produktionskosten. Wie hoch der tatsächliche Gewinn ausfällt, lässt sich daraus allerdings nicht unmittelbar ableiten.

Ausgerechnet der ungewöhnliche Neustart funktioniert

Vor der Veröffentlichung hatte Zach Cregger mit seiner Entscheidung für eine eigenständige Geschichte durchaus Diskussionen in der Gaming-Community ausgelöst. Statt bekannte Ereignisse aus den Capcom-Spielen nachzuerzählen, folgt der Film dem Kurierfahrer Bryan, gespielt von Austin Abrams. Eine Lieferung führt ihn nach Raccoon City, wo er mitten in einen tödlichen Ausbruch gerät.

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Cregger wollte vor allem das beklemmende Gefühl der Spiele einfangen, ohne ihre Geschichten direkt zu kopieren. Warum der Regisseur bewusst einen anderen Weg einschlug, hatte er bereits vor dem Kinostart erklärt.

Finanziell ist seine Entscheidung inzwischen kaum noch angreifbar. Nach sechs Filmen mit Milla Jovovich und dem Neustart von 2021 hat nun ausgerechnet eine Geschichte ohne die bekannten Helden den größten Kinoerfolg der Marke geliefert.