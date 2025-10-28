Halloween Games: 7 Spiele für die ultimative Horror-Nacht – von Silent Hill bis Resident Evil

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Halloween steht vor der Tür – die Nacht der Geister, Monster und mysteriösen Schatten. Doch was wäre ein echtes Halloween ohne den passenden Nervenkitzel? Statt Horrorfilme zu schauen, kannst du dich dieses Jahr selbst in die Dunkelheit wagen: mit Videospielen, die dich das Fürchten lehren.

Ob du dich durch verlassene Irrenhäuser kämpfst, gegen uralte Kreaturen bestehst oder dich in düsteren Städten der Angst stellst: Diese Horror-Games bringen dich garantiert an deine Grenzen. Wir haben eine handverlesene Liste zusammengestellt: von zeitlosen Klassikern bis hin zu modernen Schockern – perfekt für eine lange, gruselige Halloween-Nacht.

Call of Cthulhu

Fakt Details Entwickler Cyanide Studio Publisher Focus Home Interactive Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Release 30. Oktober 2018 Ungefähter Preis ca. 19,99 € (digital, je nach Plattform und Angebot) Gruselfaktor (1–10) 8 / 10

Das Horror-Spiel Call of Cthulhu ist ein Game von Focus Home Interactive und erschien pünktlich am 30. Oktober vor einigen Jahren. Also perfekt um das neue Game zu Halloween zu starten. Die Story basiert auf dem gleichnamigen Roman von H.P. Lovecraft. Ihr erlebt eine tolle Story auf einer Insel, mit vielen seltsamen Bewohnern und gruseligen Ereignissen. Zudem bietet das Game auch mit seiner Grafik viel Freude für das Auge. Es ist kein typischer Shooter, überwiegend die Atmosphäre trägt zu dem Horror in diesem Spiel bei. Für uns ein gute Entscheidung für den 31. Oktober.

Amnesia: The Dark Descent

Fakt Details Entwickler Frictional Games Publisher Frictional Games Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Release 8. September 2010 Ungefähher Preis ca. 14,99 € (digital, je nach Plattform und Angebot) Gruselfaktor (1–10) 9 / 10

Natürlich darf auch unserer Liste auch einer der Absoluten Horror-Game Klassiker nicht fehlen. Amnesia: The Dark Descent setzte bei seinem Release neue Maßstäbe für gruselige atmosphärige Spieler. Ihr erwacht allein, in einem Anwesen und habt keine Ahnung wieso ihr dort seit. Auf euch wartet ein paranoider Protagonist, der langsam dem Wahnsinn verfällt. Monster die euch jagen vor denen ihr euch verstecken müsst. In diesem Game müsst ihr euch vor allem in Acht nehmen was ihr sehen könnt… und auch vor den Dingen die ihr nicht seht. Jeder der das Game bereits gespielt hat und euch Neulinge, werden sicher viel Gänsehaut bekommen. Ein Muss für jeden Horror-Fan zu Halloween.

YouTube-Video

The Evil Within

Fakt Details Entwickler Tango Gameworks Publisher Bethesda Softworks Plattformen PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, PC Release 14. Oktober 2014 Ungefährer Preis ca. 19,99 € (digital, je nach Plattform und Angebot) Gruselfaktor (1–10) 8 / 10

Wer gerne etwas mehr Action möchte und dabei eine Knarre in der Hand halten möchte, für den ist The Evil Within eine gute Wahl. Es hat eine tolle Grafik, eine gute Story, Blut, Eckel, Horror und das beste sind die Scharen an Monstern die ihr mit der Schrotflinte wegpusten können. Das Game hat natürlich schon ein paar Jahre auf den Buckel, ist aber immer noch genial und sollte auch daher auf der Liste für Halloween nicht fehlen.

YouTube-Video

Outlast

Fakt Details Entwickler Red Barrels Publisher Red Barrels Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Release 4. September 2013 Ungefährer Preis ca. 9,99 € (digital, je nach Plattform und Angebot) Gruselfaktor (1–10) 10 / 10

Wer es richtig Hardcore möchte, ist wohl mit Outlast an Halloween super bedient. Es ist gruselig, eklig und nervenaufreibend. Nur mit einer Kamera bewaffnet dokumentiert ihr die grausamen Geschehnisse in einer Nervenheilanstalt. Dort werdet ihr von Verrückten Patienten und Doktoren gejagt und das einzige was euch übrig bleibt, ist zu rennen und euch zu verstecken. Seit ihr stark genug in der Nacht der Geister euch diesem Spiel zu stellen?

YouTube-Video

Song of Horror

Fakt Details Entwickler Protocol Games Publisher Raiser Games Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Release 31. Oktober 2019 (Episode 1), Complete Edition: 28. Mai 2021 Ungefährer Preis ca. 29,99 € (digital, je nach Plattform und Angebot) Gruselfaktor (1–10) 9 / 10

Unser Halloween-Tipp Song of Horror erschien episodenartig über das vergangene und wurde vor kurzem als Complete Edition nochmal als komplettes Paket auf den Markt gebracht. Das Spiel hat einen durchgehenden Handlungsstrang, wobei jede Episode in einem anderem Setting spielt. Song of Horror vereint neue und alte Spielmechaniken in seinem Gameplay. Da wären die Permadeath, die uns nur allzu bekannt sind. Als auch die Möglichkeit an Türen zu horchen, um festzustellen ob sich dahinter etwas gefährliches befindet. Diese Elemente und die gruslige Atmosphäre im Stil des 90er Jahre, machen es so überragend. Definitiv eine Chance wert, für die die sich an Halloween gruseln wollen.

Resident Evil Village

Fakt Details Entwickler Capcom Publisher Capcom Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch (Cloud-Version) Release 7. Mai 2021 Ungefährer Preis ca. 39,99 € (digital, je nach Plattform und Angebot) Gruselfaktor (1–10) 8 / 10

Auch Resident Evil Village darf an Halloween nicht fehlen. Capcoms Meisterwerk kombiniert Gothic-Horror, düstere Schlösser und groteske Kreaturen mit der typischen Spannung der Serie. Ihr begleitet Ethan Winters in ein abgelegenes europäisches Dorf voller Monster, Vampire und dunkler Geheimnisse. Die unheimliche Lady Dimitrescu ist längst Kult, und dank des atmosphärischen Sounddesigns werdet ihr euch oft zweimal umdrehen. Ideal für alle, die Halloween mit Gänsehaut und Adrenalin verbringen wollen.

Silent Hill 2 Remake

Fakt Details Entwickler Bloober Team Publisher Konami Plattformen PlayStation 5, PC (Steam) Release 8. Oktober 2024 Ungefährer Preis ca. 69,99 € (digital, Standard Edition) Gruselfaktor (1–10) 9 / 10

Ein Klassiker kehrt zurück: Das Silent Hill 2 Remake lässt den legendären Survival-Horror von Konami in modernem Glanz neu aufleben. Ihr schlüpft erneut in die Rolle von James Sunderland, der in die nebelverhangene Stadt Silent Hill reist, nachdem er einen Brief von seiner verstorbenen Frau erhält. Das Remake besticht durch beeindruckende Unreal-Engine-5-Grafik, neue Kameraperspektiven und eine bedrückende Soundkulisse. Perfekt für Halloween – denn hier herrscht pure psychologische Angst, die einem langsam, aber sicher unter die Haut kriecht.

Dieser Artikel erschien zuerst am 31. Oktober 2018 und wurde inhaltlich aktualisiert und erweitert.

