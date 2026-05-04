Resident Evil Requiem: Neuer DLC-Leak spaltet die Fan-Gemeinde

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Leak-Check: Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Kaum ist Resident Evil Requiem ein paar Monate alt, brodelt die Gerüchteküche wieder. Laut einem neuen Leak soll Capcom nicht nur an einem Story-DLC arbeiten, sondern gleich an zwei Erweiterungen. Besonders spannend: Eine soll angeblich Alyssa und Leon zeigen, die andere Chris und Ada. Offiziell bestätigt ist diese Aufteilung bisher nicht.

Der Ursprung der aktuellen Diskussion ist ein X-Beitrag, der sich auf einen chinesischen Leaker bezieht. Dieser hat bereits mehrere Details zu Resident Evil Requiem korrekt vorhergesagt. Auch das kommende Mini-Game hat er laut Reddit-Thread von vor 3 Monaten vorab erwähnt. Genau deshalb nehmen manche Fans die neuen DLC-Aussagen ernster. Trotzdem bleibt es ein Gerücht und sollte mit Vorsicht behandelt werden.

Capcom selbst hat immerhin bestätigt, dass zusätzliche Inhalte für Resident Evil Requiem geplant sind. Das Unternehmen meldete im März 2026, dass das Spiel weltweit über 6 Millionen Einheiten verkauft hat und erwähnte dabei auch Erweiterungen, die kommen werden.

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Was sagt der Leak über die DLCs?

Nach aktuellem Gerücht soll der erste DLC Alyssa und Leon betreffen. Das sorgt sofort für Fragen, weil viele Fans nicht verstehen, wie diese Kombination zeitlich und erzählerisch funktionieren soll. Einige Reddit-Nutzer spekulieren, dass es sich um Rückblenden handeln könnte. Andere fragen sich, ob Alyssa vielleicht mit Grace verwechselt wurde oder ob Capcom bewusst offene Lücken füllen will.

Der zweite DLC soll angeblich Chris und Ada zeigen. Diese Paarung überrascht viele noch stärker. Chris und Ada haben durch die Ereignisse aus Resident Evil 6 eine komplizierte Vorgeschichte. Genau deshalb finden manche Fans diese Kombination spannend. Andere halten sie für seltsam, weil Ada traditionell viel stärker mit Leon verbunden wird.

Resident Evil Requiem DLC-Gerüchte: Warum die Community so reagiert?

Die Reddit-Kommentare zeigen sehr klar, wo der Nerv der Fans liegt. Viele freuen sich über die mögliche Rückkehr von Chris. Ein Nutzer merkt an, dass Chris seit Resident Evil 5 in jeder großen Hauptreihe eine Rolle gespielt hat. Für manche ist das großartig, für andere langsam zu viel. Noch lauter ist aber der Frust über fehlende Figuren wie Jill Valentine, Claire Redfield, Rebecca oder Sheva. Mehrere Kommentare fragen sinngemäß: Wo ist Jill? Warum bekommt Claire keine Rolle? Gerade weil Resident Evil Requiem stark mit Raccoon City und bekannten Überlebenden verbunden ist, wundern sich viele Fans über ihre Abwesenheit.

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Diese Reaktion ist nachvollziehbar. Jill und Claire gehören zu den wichtigsten Figuren der Reihe. Wenn Capcom wirklich neue Story-DLCs plant, aber wieder Chris, Leon und Ada in den Mittelpunkt stellt, dürfte das einen Teil der Community enttäuschen.

Der Leak ist spannend, aber nicht wasserdicht. Im Reddit-Thread weisen einige Nutzer darauf hin, dass der angebliche Insider zwar manche Details richtig hatte, aber offenbar auch Fehler gemacht haben soll. Genau deshalb sollte man den Bericht nicht als sichere Ankündigung behandeln. Sollte Capcom wirklich zwei große DLCs planen, könnten diese Erweiterungen entscheidend werden. Sie könnten offene Fragen beantworten, bekannte Figuren neu zusammenbringen und vielleicht sogar den Weg zu Resident Evil 10 vorbereiten.

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