Resident Evil 10 kommt 2029 und Capcom hat bis 2031 durchgeplant

Resident Evil Requiem erschien am 27. Februar 2026 und hat in seiner ersten Woche fünf Millionen Einheiten verkauft. Dusk Golem wartet nicht lange: Am 8. März 2026 veröffentlichte er auf X eine mehrteilige Einschätzung zur Zukunft der Reihe, die sich über die nächsten fünf bis sieben Jahre erstreckt.

Der Fahrplan bis 2031

Laut Dusk Golem sieht Capcoms interner Zeitplan wie folgt aus: Noch 2026 erscheint ein DLC für Resident Evil Requiem, der sich laut Dusk Golem bereits weit in der Entwicklung befindet. 2027 folgt das Remake von Resident Evil Code Veronica, das noch in der ersten Jahreshälfte angekündigt werden könnte. 2028 steht das Remake von Resident Evil Zero an. Resident Evil 10, das laut Dusk Golem höchstwahrscheinlich nicht unter diesem Namen erscheinen wird, ist für 2029 angepeilt.

Dusk Golem selbst räumt ein, dass eine Verzögerung bis 2031 angesichts der Natur der Spieleentwicklung möglich sei. Ein Resident-Evil-5-Remake befindet sich laut Insider ausdrücklich nicht in Entwicklung.

Was mit RE10 bereits passiert ist

Resident Evil 10 ist laut Dusk Golem nicht nur ein vager Plan, sondern bereits in aktiver Entwicklung. Das Spiel soll einen neuen Handlungsbogen einleiten und ist auf die nächste Konsolengeneration ausgelegt. PlayStation 6 und der Xbox-Nachfolger werden für 2028 erwartet, was einen RE10-Launch 2029 technisch sinnvoll machen würde. Zum Inhalt des Spiels sagt Dusk Golem nichts. Er weist außerdem darauf hin, dass Capcom in den letzten fünf Jahren mehrere Projekte gestrichen hat, darunter ein HUNK-Spiel, Revelations 3, einen Mehrspielermodus für RE9 und ein Wesker-fokussiertes Spin-off namens Outrage. Pläne können sich ändern.

Das RE1-Remake und warum es noch weit weg ist

Ein weiteres Thema in Dusk Golems Aussagen ist ein mögliches Remake des allerersten Resident Evil. Er bestätigt, dass das Projekt intern in einer Vorproduktionsphase diskutiert werde, mahnt aber zur Zürückhaltung. Selbst wenn die Entwicklung reibungslos verlaufe, sei ein Release vier bis sieben Jahre entfernt. Damit landet ein mögliches RE1-Remake frühestens um 2030, realistischer eher 2032 oder später. Dusk Golem schliesst seinen Beitrag mit einem treffenden Kommentar: Vorhersagen über Spiele zu machen sei wie das Befragen einer Wahrsagerin. Der Rest, also Code Veronica und Zero, sei deutlich konkreter.

