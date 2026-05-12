Elden Ring: Tarnished Edition wohl früher auf Switch 2 als gedacht

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Rund um Elden Ring: Tarnished Edition sorgt aktuell ein neuer Leak für Aufmerksamkeit. Nachdem die Version für die Nintendo Switch 2 ursprünglich auf 2026 verschoben wurde, ist jetzt plötzlich ein konkretes Release-Datum aufgetaucht.

Laut einem aktuellen Händler-Eintrag soll das Spiel bereits am 10. Juli 2026 erscheinen. Offiziell bestätigt wurde dieser Termin bislang allerdings nicht. Trotzdem sorgt der neue Hinweis momentan für viele Diskussionen, weil Fans eigentlich mit einem deutlich späteren Release gerechnet hatten.

Die technische Umsetzung stand zuletzt stark in der Kritik

Die Verschiebung kam damals nicht überraschend. Erste Präsentationen der Switch-2-Version sorgten bei Events wie der Gamescom für Kritik an der Performance. Vor allem Framerate-Einbrüche und technische Probleme standen dabei im Mittelpunkt.

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Genau deshalb entschied sich FromSoftware, dem Port mehr Entwicklungszeit zu geben. Das Studio sprach damals offiziell von notwendigen „Performance-Anpassungen“, um das Spiel technisch sauber auf die neue Nintendo-Hardware zu bringen.

Inzwischen scheint sich die Version deutlich verbessert zu haben

Neuere Präsentationen und geleakte Gameplay-Szenen deuteten zuletzt allerdings darauf hin, dass die Performance inzwischen spürbar stabiler läuft. Besonders im Docked-Modus soll die aktuelle Version deutlich flüssiger wirken als noch bei den ersten Demos.

Viele rechnen deshalb inzwischen damit, dass Bandai Namco und FromSoftware die zusätzliche Entwicklungszeit genutzt haben, um die Probleme der frühen Builds in den Griff zu bekommen. Gerade bei einem Spiel wie Elden Ring wäre eine stabile Performance besonders wichtig.

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Die Switch 2 bekommt immer mehr große AAA-Spiele

Die mögliche Veröffentlichung wäre außerdem ein weiteres wichtiges Signal für die neue Nintendo-Konsole. In den vergangenen Monaten wurden bereits mehrere technisch anspruchsvolle Spiele für die Switch 2 angekündigt.

Dass nun auch eines der erfolgreichsten Rollenspiele der letzten Jahre auf der Plattform erscheinen soll, zeigt deutlich, wie ernst große Publisher die neue Hardware inzwischen nehmen. Gerade für Nintendo-Spieler dürfte Elden Ring deshalb zu den spannendsten kommenden Releases gehören.

Offiziell bleibt der Termin weiterhin unbestätigt

Trotz der aktuellen Hinweise sollten Fans vorsichtig bleiben. Der genannte Juli-Termin stammt bislang lediglich aus einem Händler-Listing und wurde von Bandai Namco oder FromSoftware noch nicht bestätigt.

Dennoch wirkt es aktuell so, als könnte die Wartezeit auf die Switch-2-Version von Elden Ring deutlich kürzer ausfallen als ursprünglich erwartet.

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