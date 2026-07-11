Star Fox im Test: Gelingt der Zeitsprung in die Gegenwart?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das Wichtigste in Kürze

Schon das zweite Remake von Star Fox 64!

Der Titel hat damals das Rumble Pack implementiert!

Grafik und Sound wurden überarbeitet – der Rest bleibt unangetastet!

Star Fox ist ein Remake des Rail Shooter Videospiels Lylat Wars (/Star Fox 64). Die Neuauflage wurde von Velan Studios entwickelt und ist von Nintendo am 25.06.2026 exklusiv für die Switch 2 veröffentlicht worden. Ich bin ein großer Star Fox Fan, hab damals Starwing und Lylat Wars gespielt und durfte mich nun nach vielen Jahren endlich wieder ins Cockpit eines Arwings begeben.

Göttliche Inspiration

Star Fox hat eine lange Geschichte bei Nintendo. Der erste Teil der Reihe ist aufgrund von Namensrechten in der PAL-Region unter Starwing erschienen. Shigeru Miyamoto hat sich von seinen regelmäßigen Besuchen eines Schreins der japanischen Fuchsgottheit Inari Ōkami inspirieren lassen. Um den Schrein zu erreichen musste man durch zahlreiche Torii-Tore wandern. Damit war die Idee geboren, welche technisch mit dem Super-FX-Chip der Firma Argonaut Games umgesetzt werden konnte. Mit diesem speziellen Chip konnte auf dem SNES erstmals eine 3D-Grafik mit Polygonen dargestellt werden. Damit war der Grundstein für das erfolgreiche Franchise mit Tieren im Weltraum gelegt.

Seit Star Fox 64 / Lylat Wars vibriert die Welt

Obwohl es zwar damals bereits eine fertige, aber (für Dekaden) unveröffentlichte Fortsetzung gab, arbeitete Nintendo am nächsten tierischen Weltraumabenteuer für das Nintendo 64: Star Fox 64, welches wieder aufgrund von Namensrechten in der PAL-Region Lylat Wars umbenannt werden musste, kam in einer größer als üblichen Verpackung daher, da das Videospiel mit einer weltweit neuartigen Hardware, dem Rumble Pack – einer vibrierenden Hardware für den Controller, welche seitdem in der Videospielbranche nicht mehr wegzudenken ist – verkauft wurde. Lylat Wars ist ein Reboot des ersten Teils, denn das Abenteuer wird mit vielen neuen Inhalten und Videospielelementen auf cineastische Weise neu erzählt.

Das Remake vom Remake

Auch wenn das Franchise mittlerweile mehrere Teile umfasst, kam für Lylat Wars im Jahr 2011 ein Remake für den 3DS heraus: Star Fox 64 3D. Überraschenderweise erhält der Klassiker nun mit Star Fox abermals ein Remake, welches aufgrund seines einfachen Titels von Nintendo auch als Reboot des Franchise gesehen werden dürfte. Diesmal sieht es allerdings wie ein komplett neues Videospiel aus, denn es wurde optisch komplett überarbeitet.

Als die Tiere ihren Heimatplaneten verließen

Andross, der böse Wissenschaftler, ist auf den Planten Venom verbannt worden. Nachdem plötzlich seltsame Aktivitäten in dieser Gegend des Universums festgestellt worden waren, wurde das Star Fox-Team, angeführt von James McCloud, dorthin geschickt um die Ursache zu ermitteln. Im Luftraum des Planeten wird das Team vom Mitglied Pigma Dengar verraten. James rettet Peppy Hare, muss aber aufgrund des genommenen Schadens an seinem Schiff zurückbleiben und gilt seitdem als verschollen.

Jahre später versucht Andross erneut das Lylat-System zu erobern. Verzweifelt ruft General Pepper das neue Star Fox-Team, welches nun von James‘ Sohn Fox Mc Cloud angeführt wird, um Hilfe. Wird es das unabhängige Söldner Team schaffen, das Lylat-System vor Andross‘ Bedrohung zu befreien?

Nicht alles ist neu

Star Fox gehört zu Nintendos besten Franchisen. Es war eine Überraschung, dass Nintendo ein Remake macht, aber nicht, dass man sich hierfür für diesen Teil entschieden hat, denn Star Fox 64 (/Lylat Wars) war der Höhepunkt der Reihe. Obwohl die Optik komplett neu ist, hat man sich akribisch an das Original Gameplay gehalten. Es ist ein Rail Shooter, welcher in manchen Abschnitten auch freies Fliegen erlaubt. Beim Rail Shooting kommen einem immer wieder große Gegnerformationen entgegen, welche je nach Geschick ganz oder gar nicht ausgeschaltet werden. Am Ende der abwechslungsreichen Level stellt man sich gewaltigen Bossen, welche allesamt unterschiedlich und mit einer eigenen Strategie zu besiegen sind.

Man stellt sich in Star Fox der Bedrohung allerdings nicht alleine, sondern fliegt in einem 4er Geschwader. Das tierische Team interagiert in unterhaltsamen Dialogen oder fliegt durchs Bild, worauf diese hin und wieder unterstützt werden müssen. Wird ein Teammitglied abgeschossen, fällt es aufgrund der Reparaturarbeiten für die nächste Mission aus, was den Spielverlauf drastisch verändern kann. Der Spielverlauf ist die Route welche das Team im Lylat-System vom Planeten Corneria bis zum Planeten Venom fliegt. Je nach Route unterscheiden sich nicht nur die unterschiedlichen Planeten und Zonen, sondern auch dessen Missionen. Dabei wechselt man auch mal vom Raumschiff in einen Panzer oder U-Boot. Ziel ist es nicht nur nach Venom zu kommen, sondern auch sein Team heil durchzubringen und einen hohen Highscore zu sammeln.

Die Neuerungen

Nicht nur das Gameplay, sondern auch die Steuerung ist in Star Fox gleich geblieben. So gleich, dass man den Titel natürlich auch mit einem N64 Controller für die Switch/Switch 2 spielen kann! Neu ist, dass die Cockpitsicht nun auch im Freiflug-Modus verwendet werden kann. Auch die Maussteuerung der Switch 2 kann alternativ eingesetzt werden und fühlt sich nach einer gewissen Eingewöhnungszeit ganz passabel an. Wem die Inhalte des Abenteuer nicht genug sind, kann sich noch diversen Challenges stellen.

Die Veränderungen

Wie das Remake Star Fox ein paar Sachen hinzugefügt hat, sind auch manche Dingen weggelassen worden. Die Schwachstellen der Bosse sind bei Treffern nicht mehr so deutlich wie im Original zu erkennen. Diese haben regelrecht auf Abschüsse reagiert. Entweder war das eine bewusste Entscheidung oder ist durch es ging die optische Überarbeitung der Amerikaner von Velan Studios verloren gegangen. Eine kultige Besonderheit, welche aber nicht jeder Spieler kannte, scheint leider ebenso verloren gegangen: man kann sich, wenn man die 100% holt, nicht mehr auf seinen Pfoten im Multiplayer gegen Raumschiffe und Panzer stellen.

Die Multiplayer-Modi

Für Mehrspieler gibt es einen Koop-Modus, bei welchem sich 2 Spieler das Cockpit teilen können. Während einer den Arwing steuert, steuert der andere die Laser. Auch ein online Mehrspielermodus. Dieser bietet schnelle Dogfights und würde eigentlich einen hohen Wiederspielwert bieten. Leider gibt es hierfür derweil nur wenige Maps, Modi und Piloten. Hoffentlich folgt ein Update. GameChat-Nutzer können sich außerdem in ein Tier verwandeln. Sehr gelungen!

Echte Tiere

Die Grafik von Star Fox sollte nicht beschrieben, sondern gesehen werden! Alles aus Star Fox 64 wurde komplett überarbeitet und muss sich vor keinem modernen Videospiel mit einer Unreal Engine mehr verstecken. Die Tage sind vorbei als Nintendo nur das Gameplay sprechen lies. Heute wird die beste Grafik und dessen unschlagbares Gameplay vereint. Die Konkurrenz muss zittern.

Während die Designs von Star Fox 64 (/Lylat Wars) eher an lebendig gewordenes Spielzeug erinnerten, war Nintendo nun mutig und hat sich offensichtlich an die ursprünglichen Designs, den anthropomorphen Tiere des Artworks von Starwing, orientiert. Diese waren tatsächlich echte Puppen. Das Neudesign mag auf den allerersten Blick ungewöhnlich wirken, macht aber in dem Cineasmus von Star Fox Sinn und ist für Fans eine willkommene Rückkehr zum Ursprung des Franchise.

Nur eine Handvoll Komponisten

Was für ein Soundtrack! Die Spieler vom Original konnten damals schon hören wie viel Herz ist in die Synthies des N64 geflossen ist. Aber nicht einmal uns Fans war klar wie episch dieser klingt, wenn uns die selben Töne aus einem Sinfonieorchester entgegen schlagen. Die Arrangeure Matt Pirog und Stephen Barton haben die dankbare Aufgabe bekommen den phänomenalen Soundtrack von Star Fox zu orchestrieren. Wenn man glaubt neue Facetten darin zu erkennen und sich anschließend das Original anhört, fällt auf, dass diese schon immer da gewesen sind. Nur kommen diese erst mit Streichern und Blechbläsern zur Entfaltung. Wie auch beim Gameplay hat man sich hier akribisch ans Original gehalten und zitiert damit das Meisterwerk. Glücklicherweise erfährt die Welt nun, dass der Star Fox Soundtrack in den Köpfen von Koji Kondo und Hajime Wakai schon immer für ein Orchester gedacht war. Es gibt nur eine Handvoll Komponisten in unserer Gegenwart, welche es mit einem John Williams aufnehmen könnten. Mindestens ein Japaner ist da dabei.

Aufgrund der neuen Zwischensequenzen musste nicht nur zusätzliche Musik komponiert, sondern auch neue Dialoge geschrieben werden. Diese sind auf smarte Art und Weise ergänzt worden und fügen sich wunderbar in die Lylat-Welt und den Geschehnissen des Weltraumabenteuers ein. Für diese neuen filmischen Umsetzungen mussten neue Synchronsprecher engagiert werden. Aufgrund der theatralisch vorgetragenen Dialoge im Original, welche sich derart zum Kult entwickelt haben, dass sie sogar Nicht-Star–Fox-Spielern bekannt sind, wirken die neuen, englischen Sprecher im Gegensatz leider sehr uninspiriert. Dafür gibt es erstmals eine deutsche Synchronisation.

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Fazit zu Star Fox

Es ist erstaunlich, dass alles vom originalen N64 Abenteuer im Reboot von Star Fox steckt und der bald 30-jährige Titel mit der Gegenwart bravourös mithalten kann. Die Levels mögen für neue Spieler auf den ersten Blick kurz wirken – sind sie aber keineswegs – sie strotzen nur so von Geheimnissen, Challenges und alternativen Umwegen, welche für einen zig-fachen Wiederspielwert sorgen. So und nicht anders muss ein brillanter Arcade-Titel ausgebaut sein! Das unveränderte Gameplay und der cineastische Soundtrack beweisen, dass das kreieren von zeitlosen Videospielkunstwerken die Königsdisziplin von Nintendo ist. Star Fox war, ist und bleibt ein Meisterwerk!

Star Fox Fans merken sofort, dass sie ihr Lieblingsgericht wieder auf dem Teller haben. Nintendo weiß, dass man an einem bewährten Klassiker nichts verändern darf und soll. Abgesehen von der Neusynchronisation und den nicht mehr so epischen Explosionen ist in Star Fox alles andere einfach nur zum staunen. Vielen Dank Nintendo, dass wir für diesen zeitlosen Klassiker noch einmal ins Cockpit geholt werden um Barrel Rolls zu machen. Hoffentlich ist das nur der Anfang von neuen Star Fox Titeln und weiteren originalgetreuen Remakes.

Quelle: youtube.com via NintendoDE

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Test-System: Nintendo Switch 2