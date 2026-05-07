Star Fox Remake offiziell für Nintendo Switch 2 angekündigt

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Das tierische Weltraumkommando Star Fox kehrt offiziell zurück. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kündigte Nintendo spontan das Comeback seiner Weltraum-Maskottchen an, inklusive einer ausführlichen Gameplay-Präsentation. Im rund 15 Minuten langen Star Fox Direct zeigte sich der alte Railshooter in neuer Grafikpracht für Nintendos neue Hybrikkonsole. Überraschend war die Ankündigung nicht: Insider hatten die baldige Enthüllung angedeutet und Hauptcharakter Fox wurde wohl nicht zufällig mit einer Hauptrolle im Super Mario Galaxy Film beworben.

Am 25. Juni soll Star Fox exklusiv für Switch 2 erscheinen. Gänzlich neu ist das Abenteuer aber nicht. Es handelt sich nämlich um ein erneutes Remake des Klassikers Star Fox 64 aus dem Jahr 1997. Die linearen Weltraum-Level, die sich automatisch nach vorne bewegen, bleiben beim Aufbau originalgetreu – grafisch wurde im Vergleich zum vorherigen Remake auf dem Nintendo 3DS allerdings eine Schippe draufgelegt.

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Star Fox für Nintendo Switch 2 – was ist neu im nächsten Remake?

Ein wirklich großes Spiel war die Vorlage ja nicht – laut howlongtobeat.com liegt die durchschnittliche Spieldauer von Star Fox 64 bei zwei Stunden. Das sollen nun wohl eine Reihe von Bonus-Modi ändern. Für jedes Level sind zusätzliche Missionsziele in einem Herausforderungsmodus geplant. Ein Battle Mode bietet wiederum diverse Multiplayer-Varianten, in denen Teams mit jeweils vier Teilnehmern gegeneinander antreten. Zwischen den bekannten Levels gibt es außerdem neue Zwischensequenzen, die die Story ausbauen sollen.

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Einmal mehr muss der böse Wissenschaftler Andross ausgeschaltet werden, um das Lylat System zu retten. Für alteingesessene Fans dürfte das vertraut klingen. Denn die Story von Star Fox 64, das Nintendo einst mit verbesserter Grafik für 3DS neu auflegte, war selbst ein Remake des Erstlings auf Super Nintendo. Der letzte offizielle Ableger der Serie, Star Fox Zero auf Wii U, wärmte ebenfalls dieselbe Story auf. Allerdings war das Spiel aufgrund seiner experimentellen Steuerung kein großer Kritiker-Liebling mehr. Diesmal kann zwischen einer klassischen Controller-Steuerung und der Mausfunktion der neuen Joy-Cons gewechselt werden.

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