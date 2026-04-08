Switch 2: Neuer Star Fox Titel soll angeblich noch diesen Monat angekündigt werden!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Laut mehreren übereinstimmenden Berichten, soll ein neues Star Fox Videospiel für die Switch 2 noch diesen Monat offiziell von Nintendo vorgestellt werden. Kein neues Gerücht, allerdings der Termin. Dies erklärt auch, das einbinden von Fox McCloud im Der Super Mario Galaxy Film. Star Fox gehört zu den futuristischen Nintendo Franchisen wie F-Zero oder Metroid.

Verlässliche Quellen sagen das selbe

Der Auslöser dieser News ist kein geringerer als der Leaker NateTheHate, welcher in der Vergangenheit schon zahlreiche Dinge von Nintendo voraussagte und meistens richtig gelegen hat. So behauptet er nun, dass ein neues Star Fox noch diesen Monat von Nintendo vorgestellt werden soll. Weite Quellen, welche diese Vorhersagen bestätigen, ist der VGC.

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Keine Direct Präsentation

Es heißt, dass der Titel womöglich nicht über eine wie sonst übliche Nintendo Direct Präsentation vorgestellt werden könnte, sondern salopp über die Nintendo Today-App, sowie alle sozialen Medien.

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Strategische Maßnahme

Gerade erst ist Fox McCloud im Super Mario Galaxy Film zurückgekehrt. Eine Wiedersehen, welchen Nintendo mit eigenen Postern geworben hat – auch wenn viele Fans sich auf eine Überraschung im Film gefreut hätten. Dies könnte aber eine strategische Maßnahme gewesen sein, damit die Marke in den Köpfen der alten und neuen Spieler ist. Eine effektive Werbung, wie man sie erst selten erlebt hat.

Wie soll das neue Star Fox Abenteuer werden?

Das neue Star Fox Abenteuer soll sich angeblich wieder an den klassischen Teilen der Reihe orientieren. Also ein klassischer Star Fox Titel mit modernisierten Elementen. Sogar von einem Online-Multiplayer ist die Rede. Nach ein paar Titeln, wie Star Fox Zero, welche nicht so gut ankamen, will Nintendo sich wieder zurück zur ursprünglichen Star Fox Formel bewegen.

Wann könnte der neue Star Fox Titel erscheinen?

Wenn der Titel im April vorgestellt wird, könnte dies bedeuten, dass das neue Weltraumabenteuer schon diesen Sommer erscheinen könnte. Da die Nintendo Switch 2 sich weiterhin gut verkaufen soll, werden dringend neue Titel benötigt. Deshalb sind die bisherigen Gerüchte über Star Fox oder The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake recht glaubwürdig.

Dennoch ist zu sagen, dass es sich hier immer noch um Gerüchte handelt, welche nicht offiziell bestätigt wurden. Sollten diese Leaks auch wahr sein, so könnte sich auch jederzeit firmenintern etwas verändern, was vielleicht zu einer späteren oder gar keinen Veröffentlichung führt. Sollte es sich aber bewahrheiten, dann dürften wir schon bald wieder Barrel Rolls machen.

Quelle: x.com via NateTheHate2

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