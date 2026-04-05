Super Mario Galaxy-Film sprengt Kino-Rekorde – Milliarden-Erfolg zeichnet sich ab

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Mario-Film startet mit rund 345 Mio. € weltweit – größtes Opening 2026

International stärker als der Vorgänger – globale Nachfrage steigt weiter

Milliarden-Erfolg sehr wahrscheinlich – trotz gemischter Kritiken

Was gerade im Kino passiert, fühlt sich fast unwirklich an. Der neue Super Mario-Film startet und bricht direkt Rekorde. Innerhalb weniger Tage katapultiert sich der Animations-Hit an die Spitze der weltweiten Kinocharts und zeigt einmal mehr, wie stark diese Marke wirklich ist.

Mit einem globalen Einspielergebnis von rund 345 Millionen Euro (372,5 Mio. US-Dollar) gehört der Film sofort zu den größten Kino-Neuerscheinungen des (noch jungen) Jahres 2026.

Ein Start, der alles überstrahlt

Der neue „The Super Mario Galaxy Movie“ ist am 01. April 2026 in die Kinos gekommen und hat sofort abgeliefert. Allein in Nordamerika wurden rund 176 Millionen Euro (190,1 Mio. US-Dollar) eingespielt, während international weitere 169 Millionen Euro (182,4 Mio. US-Dollar) dazukamen. Das ergibt einen Gesamtstart, der sich locker in die Top-Liga der Animationsfilme einreiht.

Besonders beeindruckend: Der Film hat damit das aktuell größte Opening des Jahres hingelegt und andere große Produktionen deutlich hinter sich gelassen. Zum Vergleich: Project Hail Mary (deutscher Titel: „Der Astronaut“) kam im selben Zeitraum auf rund 74 Millionen Euro (80,5 Mio. US-Dollar), also nicht einmal die Hälfte.

Knapp hinter dem ersten Super Mario und trotzdem ein Rekord

Natürlich steht ein Vergleich sofort im Raum. Der Vorgänger, The Super Mario Bros. Movie, legte damals ein noch etwas stärkeres Debüt hin. Doch das schmälert den Erfolg kaum.

Der neue Film erreicht trotzdem eines der größten Oster-Openings aller Zeiten und zählt zu den stärksten Animationsstarts überhaupt. In der globalen Rangliste landet er aktuell auf Platz fünf der größten Animations-Openings. Noch vor Die Eiskönigin 2 (2019) von Disney, das lange als Benchmark galt.

Kritik? Egal! Die Fans entscheiden…

Was den Erfolg noch bemerkenswerter macht: Die Kritiken fallen gemischt aus. Einige Stimmen bemängeln Story und Tiefe, andere sehen im Film eher ein Spektakel als ein echtes erzählerisches Highlight.

Doch das scheint die Zuschauer kaum zu interessieren. In den sozialen Medien überwiegt die Begeisterung der Fans. Viele feiern die Optik, die Musik und vor allem die Nostalgie. Bei einem Kurztrip in London diese Woche konnte ich den Film bereits sehen und muss sagen: Pures Mario-Feeling! Genau dafür geht man ins Kino.

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