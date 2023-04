Its' a me Mario

Let's-a go! Soviel Spaß und gute Laune hat Fanservice noch nie gemacht!

Das Videospielumsetzungen auch gut sein können haben Naughty Dog und HBO zuletzt mit The Last of US-Season 1 erfolgreich gezeigt. Ausgehend vom Einspielergebnis der Uncharted-Verfilmung mit Tom Holland als Nathan Drake war auch diese Umsetzung ein Erfolg. Zumindest solange man kein Fan der Spielreihe war. Nun kommt mit “Der Super Mario Bros. Film” die nächste Spieleverfilmung in die österreichischen Kinos. Und was man sich erwarten darf, erfährt ihr hier, denn wir haben den Film vorab gesehen.

Hierfür hat sich “Big”N mit niemand geringeren zusammengetan als dem Gründer und CEO von Illumination Chris Meledandri. Dieser dürfte euch bekannt sein durch Produktion wie Ice Age und Ich – Einfach unverbesserlich. Von Seiten Nintendos hat sich niemand geringeres als „Mario Vater“ Miyamoto-san als Produzent beteiligt. Nach der desaströsen Realfilmproduktion aus dem Jahre 1993 wollte Nintendo wohl kein Risiko mehr eingehen und Fans endlich den Film präsentieren, den sie auch verdient haben. Darauf haben wir 30 Jahre warten müssen.

Eine Liebeserklärung an sämtliche Mario-Epochen

Der Super Mario Bros. Film ist von der ersten Sekunde an eine Liebeserklärung an das komplette Nintendo-Franchise. Noch nie haben Mario, Luigi, Peach, Bowser und Co besser ausgesehen als in ihrem neuesten Kino-Abenteuer. Die beeindruckenden Animationen und eine Detailverliebtheit, die dafür sorgt das man den Film öfters sehen muss, um wirklich jedes Easter-Egg und Gimmick zu entdecken, sind nur die Spitze des Eisberges.

Viel zu selten merkt man Filmen die Liebe nicht an, mit der sie entwickelt werden. Der Super Mario Bros. Film hingegen lebt von der Hingabe, die in die Produktion hineingelaufen sein muss. Die Besetzung der Originalstimmen war im Vorfeld heiß diskutiert und dass die Wahl ausgerechnet auf Chris Pratt fiel war vielen Fans ein Dorn im Auge. Glücklicherweise waren die Bedenken umsonst. Pratt liefert eine solide Leistung ab und nach wenigen Augenblicken hört man nur noch Mario den Klempner und nicht Chris Pratt den “Raptoren-Bändiger aus Jurassic World”. Anya Taylor-Joy bekannt aus “Das Damengambit” (Netflix-Serie) als Prinzessin Peach und Charlie Day als Luigi sind ebenfalls wunderbar gecastet. Doch der wahre Superstar im Voice-Cast ist Jack Black als Bowser. Jede Szene mit dem BigBad macht einfach nur Spaß und zaubert ein breites Grinsen ins Gesicht.

Eine Kritik ohne die Handlung zu verraten: Wer sich eine tiefgründige Story erwartet hat, die über das übliche “Held muss Königreich retten“ hinaus geht, wird enttäuscht. Alle anderen die sich auf ein großartiges “Super Mario Abenteuer” einlassen können, werden auch ein solches erleben. Der Super Mario Bros. Film ist nicht nur eine weitere Videospielverfilmung, sondern einer der besten Familienfilme der letzten Jahre überhaupt. Egal ob Fans der ersten Stunde oder Neulinge, in der “Super Mario World” auf der großen Leinwand gibt es für alle etwas.

Soundtrack der Extraklasse

Doch diese Filmkritik wäre nicht komplett, ohne den wahren Star des Filmes zu erwähnen: Der Soundtrack! Brian Tyler der bisher eher für Actionkracher wie “Fast & Furious 5” oder “Avengers: Age of Ultron” Filmmusik produzierte hat für den Super Mario Bros. Film einen Soundtrack der Extraklasse hingelegt. In enger Zusammenarbeit mit Koji Kondo, der für seine Arbeit an Mario- und die The Legend of Zelda-Videospielen bekannt ist, haben die beiden Musiker ein wahres Kinosound-Meisterwerk erschaffen. Besonders Fans der ersten Stunde – wie ich selbst – werden die Musikstücke ihrer Jugend am ersten Ton erkennen und trotzdem erstaunt feststellen, wie unglaublich “neu” und großartig alles klingt.

Fazit zu “Der Super Mario Bros. Film”

Der Super Mario Bros. Film ist für mich einer der besten Videospielumsetzungen aller Zeiten. Die Liebe zum Detail und die Unmengen an Easter Eggs, die in diesen Film gepackt wurden, sprengt alles zuvor dagewesene.

Den Film anzusehen fühlt sich genauso so großartig an wie die Games zu spielen. Fanservice hat noch nie so viel Spaß gemacht und gute Laune verbreitet, wie es hier der Fall ist. Für alle Mario-Fans und alle die es noch werden wollen ist dieses Abenteuer ein “Must-See”. Für ein ganz spezielles Easter-Egg am besten bis zum Ende des Abspanns bleiben. Sitzenbleiben bis zur letzten Minute zahlt sich also aus!

Review Wertung