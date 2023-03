The Last of Us: Staffel 2 der HBO-TV-Serie startet laut Bella Ramsey Anfang 2025

Ohne Zeitsprung, aber erst in 2 Jahren wird die Staffel 2 der Erfolgs-TV-Serie "The Last of Us" starten, wie Ellie-Darstellerin Bella Ramsey sagte.

The Last of Us kann auf Sky X / Sky Atlantic (Österreich und Deutschland) bzw. WOW (nur DE) gesehen werden. - (C) HBO

Die erste Staffel der HBO-TV-Serie von The Last of Us endete abrupt, genauso wie das Videospiel. Ohne große Spoiler zu verraten: Es fühlte sich richtig an, was Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann getan haben. Und daher ist die Vorfreude auf die zweite (und nicht letzte) Staffel durchaus berechtigt. Die Aussagen von Bella Ramsey dämpfen zwar die Freude, denn The Last of Us Staffel 2 wird erst 2025 starten.

The Last of Us: Part 2 (PS4) wird über mehrere Staffeln erzählt und nicht in 9 oder 10 Episoden “gefüllt”. Es ist nämlich ein weit aus größeres Spiel mit wesentlich mehr Geschichte, als Part 1.

The Last of Us: Wann startet Staffel 2?

Wir werden uns noch gedulden müssen! Wie Ramsey in einer Folge von The Jonathan Ross Show (via Independent.co.uk) erwähnte, wird es noch einige Zeit dauern.

“Es wird eine Weile dauern. Ich denke, wir werden wahrscheinlich Ende dieses Jahres drehen, Anfang des nächsten Jahres”, so Ramsey. “Also wird es wahrscheinlich Ende 2024, Anfang 2025 sein [wenn die zweite Staffel Premiere feiert]”.

Drehbuch noch nicht fertig

Bella Ramsey spielt neben Pedro Pascal (Joel) die Hauptrolle in der HBO-Serie, wobei die erste Staffel vollständig veröffentlicht wurde. Kritiker und Publikum sind sich einig: Es ist die größte Videospieladaptionen aller Zeiten. Natürlich möchten Fans wissen, wann es mit der zweiten Staffel weitergeht. Die Episoden befinden sich noch im Prozess des Schreibens, daher wird es bis zur Premiere noch eine Weile dauern. Ramsey könnte also durchaus richtig liegen, dass wir die Staffel 2 von The Last of Us Anfang 2025 zu sehen bekommen.

Die HBO-Serie The Last of Us ist zu sehen auf Sky X / Sky Atlantic (Österreich) bzw. WoW (Deutschland). Auf Prime Video kostet die erste Staffel 25,99 Euro*.