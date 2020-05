7 Fakten, die ihr über die PlayStation 3 (PS3) vielleicht noch nicht gewusst habt!

Die PlayStation 2 (PS2) von Sony ist und bleibt einer der größten Videospiele-Konsolen aller Zeiten. Bisher ist sie auch jene, die sich am meisten verkauft hat. Unter keiner anderen Konsole gab eine solche Dichte an hochkarätigen Titeln, wie damals. Geht mit uns auf eine Reise zurück in die Vergangenheit. In diesem Artikel zeigen wir Fakten…