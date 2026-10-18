GTA 6 vs. Zelda: Vorbestellungen um ein Vielfaches höher bei Ocarina of Time!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das kommende Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time liegt bei den Vorbestellungen auf Amazon.com um ein Vielfaches vor GTA 6. Während Nintendos Klassiker nach aktuellem Stand auf 70.000 Vorbestellungen kommt, liegt Rockstars GTA 6 auf der PS5 bei 10.000 Vorbestellungen. Das entspricht einem 7-fachen Vorsprung! In der Videospiel-Community werden diese Zahlen schon seit Tagen diskutiert.

Nicht einmal Kopf an Kopf

Wer hätte gedacht, dass sich überhaupt ein Videospiel mit GTA 6 in den Ring stellen traut? Nintendo war so mutig und hat den Veröffentlichungstermin im selben Monat angekündigt. Während die Videospielwelt überrascht war und viele vermuteten, dass das Zelda-Remake neben Rockstar Games Videospielhit blass aussehen würde, werden nun viele eines Besseren belehrt. Denn die physischen Vorbestellungen sprechen eine deutliche Sprache.

Siebenfacher Vorsprung!

Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time liegt bei den Amazon-Vorbestellungen in den USA offenbar deutlich vor GTA 6. Während Nintendos Klassiker auf mehr als 70.000 Vorbestellungen kommt, erreicht Rockstar Games kommender Blockbuster auf der PS5 laut den angezeigten Werten bislang die Marke von 10.000. Gleichzeitig ist zu erkennen, wie wichtig den Spielern physische Spiele noch immer sind. Während GTA 6 auf der PS5 zwar mit einer Verpackung, aber mit einem Downloadcode angeboten wird, setzt Nintendo weiterhin auf klassische Module. Eine Strategie, die womöglich noch öfters aufgehen wird.

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Keine endgültigen Werte

Allerdings sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten. Es ist wichtig, die Angaben richtig einzuordnen. Es handelt sich nur um physische Vorbestellungen bei Amazon.com und nicht um die Vorbestellungen bei anderen Händlern oder für digitale Downloads. Auch die Vorbestellungen für GTA 6 auf der Xbox Series X/S sind unklar, da es auf Amazon.com bei dem Artikel keine entsprechenden Angaben gibt. Die Zahlen der Xbox dürften aber deutlich niedriger ausfallen als die der PS5-Version.

Wie sieht es bei Amazon.de aus?

Auf Amazon.de zeichnet sich übrigens ein ähnliches Bild ab: Während bei The Legend of Zelda: Ocarina of Time mehr als 10.000 Vorbestellungen angegeben werden, liegt GTA 6 für die PS5 mit 7.000 etwas knapper dahinter. Damit fällt der Unterschied deutlich geringer aus als in den USA, aber beträgt immer noch fast ein Drittel.

Nintendo-Klassiker

The Legend of Zelda: Ocarina of Time gehört zu den zeitlosen Videospielklassikern und gilt als das am bestbewerteten Videospiele aller Zeiten! Das von Nintendo entwickelte Action-Adventure erschien 1998 für auf dem Nintendo 64 und revolutionierte 3D-Videosspiele mit einem innovativen Kampfsystem und dem spielerischen Einsatz eines Instrumentes: der Ocarina. Im Jahr 2011 erschien eine Neuauflage für den Nintendo 3Ds. Nun will Nintendo noch einmal die alten, sowie eine neue Videospielgeneration ansprechen. Der Titel ist eine Heldenreise, welche jeder Videospielfan einmal gemacht haben sollte.

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Videospiel-Blockbuster

Der Vorgänger von GTA 6 gilt als eines der erfolgreichsten Unterhaltungsmedien aller Zeiten. Kein anderes Videospiel dürfte mehr Umsatz eingebracht haben als GTA V. Es erschien erstmals im Jahr 2013 und hat sich mehr als 200 Millionen Mal verkauft! Es erschien über mehrere Konsolengenerationen hinweg. Dabei konnte Rockstar Games eine große Spielerbasis aufrechterhalten und hat den Titel mit regelmäßigen Updates und immer neuen Inhalten versorgen.

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Dieser riesige, anhaltende Erfolg ist auch ein Grund dafür, weshalb die Erwartungen an den Nachfolger GTA 6 enorm hoch sind. Der kommende Teil zählt deshalb zu den meist erwarteten Videospielen überhaupt.

Ob Zelda: Ocarina of Time tatsächlich vorne bleibt, ist fraglich, denn der Rekordtitel GTA V ist für drei Konsolengenerationen und auf mehreren Plattformen erschienen. Bei Nintendos Exklusivtitel hängen die Verkaufszahlen hingegen auch von der Verbreitung der Konsole ab. Denn vermutlich dürfte sich jeder Switch 2-Besitzer Ocarina of Time holen und jeder Zelda-Fan eine Switch 2 zulegen. Und womöglich könnte GTA 6 auch auf der Switch 2 irgendwann erscheinen.

Quellen: neogaf.com, amazon.com, amazon.com, amazon.de, amazon.de

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