Nintendo gibt Entwarnung: Physische Videopiele bleiben erhalten!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Der japanische Videospielhersteller will weiterhin physische Module für Videospiele anbieten. Dies hat ein Manager von Nintendo in einem Interview bestätigt. Viele Fans physischer Spiele dürften erleichtert sein, denn der Trend bei der Konkurrenz zielt darauf ab, physische Videospiele in Zukunft zu verbannen.

Aus welchem Grund hält Nintendo an Modulen fest?

Der Vizepräsident und General Manager von Nintendo Lateinamerika, Bill van Zyll, hat in einem Interview, das auf der Brasil Game Show 2026 stattfand, gesagt, dass man sich an den Vorlieben der Fans orientiere und wisse, wie sehr die Spieler Videospiele in physischer Form schätzten. Aus diesem Grund gebe es überhaupt keine Pläne, dieses Format aufzugeben. Die aktuelle Konsole von Nintendo, die Switch 2, bietet ihre Videospiele sowohl als digitale Downloads als auch in physischer Form an. Damit will Nintendo sich offenbar nicht auf nur einen Vertriebsweg festlegen, sondern der jeweiligen Nachfrage nachkommen.

Welchen Kompromiss gibt es bei manchen Titeln?

Eine physische Veröffentlichung bedeutet allerdings nicht automatisch, dass ein Videospiel zur Gänze auf der Cartridge enthalten ist. Denn es gibt auch Module, die ausschließlich als Game-Key-Cards dienen. Diese so gekennzeichneten Module enthalten in der Regel nicht das vollständige Spiel, sondern dienen lediglich als Zugangsschlüssel für den Download. Gerade Fans von Modulen sind von dieser Zwischenlösung nicht vollends begeistert, da es sich weder um Fisch noch Fleisch handelt.

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Was zählt für Nintendo?

Die Aussage des Nintendo-Managers ist keine Überraschung, sondern deckt sich mit Nintendos bisheriger Unternehmensstrategie. So hat der Präsident von Nintendo, Shuntaro Furukawa, bereits vor zweieinhalb Jahren erklärt, dass es kein Ziel sei, einfach den Anteil digitaler Verkäufe zu erhöhen. Für die Firma zählt der Gesamtabsatz, also die Summe der Verkäufe physischer und digitaler Videospiele.

Wie zeigen sich die Unterschiede zwischen Herstellern und Fans?

Dennoch wird der digitale Vertrieb immer wichtiger. Nicht nur für den Hersteller, sondern auch für die Fans. Digitale Videospiele sind bequem und sofort verfügbar. Der Vorteil physischer Titel besteht darin, dass sie sich nicht nur gut im Regal machen, sondern auch verliehen oder gar weiterverkauft werden können. Besonders der letzte Punkt ist den Videospielherstellern ein Dorn im Auge, da durch Weiterverkäufe direkte Käufe ausbleiben. Andererseits verschwinden physische Versionen nicht einfach aus dem Onlineangebot und sind auch noch Jahrzehnte später erhältlich.

So rosig die Aussagen seitens Nintendo klingen, sie sind keine Garantie dafür, dass physische Videospiele dauerhaft angeboten werden. Der jetzige Vertrieb von Nintendo ist eine Strategie, deren Kurs sich auch verändern könnte. Derzeit sieht alles noch gut aus. Zumindest bei Nintendo. Es bleibt spannend, wie sich das Verhältnis zwischen Modulen, Game-Key-Cards und digitalen Downloads verändern wird. Die Nachfrage der Fans wird letztendlich darüber entscheiden.

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Quelle: youtube.com via coelhonojapao