Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Ein neuer Leak zu Pokémon Wind und Welle liefert Hinweise auf ein bislang unbekanntes Pokémon der zehnten Generation. Dabei soll es sich um ein Wesen vom Typ Psycho handeln, das im kommenden Abenteuer sogar als Bossgegner auftreten könnte. Besonders ungewöhnlich sind die wenigen Details, die bislang zu dem Pokémon bekannt geworden sind. Sein Ruf soll an ein Meckern oder Blöken erinnern, während es gleichzeitig über glitzernde Eigenschaften verfügen soll.

Die Informationen sorgen bereits für Spekulationen innerhalb der Pokémon-Community. Denn bislang ist nicht klar, wie das neue Taschenmonster tatsächlich aussehen wird und welcher Tierart es nachempfunden sein könnte.

Wie SoulSilverArt auf X unter Berufung auf Informationen von Ball Guy berichtet, soll Pokémon Wind und Welle ein neues Pokémon vom Typ Psycho einführen. Auch der bekannte Leak-Sammler Centro Leaks hat die Informationen aufgegriffen.

Die bisherigen Hinweise beschreiben das Wesen mit zwei besonderen Eigenschaften. Zum einen soll sein Ruf einem Meckern oder Blöken ähneln. Zum anderen werden ihm sogenannte glitzernde Eigenschaften zugeschrieben.

Welche Bedeutung diese Beschreibung konkret hat, ist bislang nicht bekannt. Die wenigen Informationen lassen allerdings mehrere Interpretationen zu. SoulSilverArt zufolge könnte es sich beispielsweise um eine Ziege, ein Schaf oder einen Frosch handeln.

Während die ersten beiden Möglichkeiten vor allem durch den beschriebenen Ruf naheliegen, würde ein Frosch aufgrund der glitzernden Eigenschaften ebenfalls infrage kommen. Welche Variante tatsächlich zutrifft, bleibt vorerst offen.

Sollte sich die Vermutung bewahrheiten, wäre sowohl ein neues Psycho-Pokémon in Form einer Ziege als auch eines Frosches eine interessante Ergänzung für die Reihe.

Das neue Pokémon könnte zu den Bossgegnern gehören

Besonders interessant ist die mögliche Rolle des neuen Pokémon innerhalb der Spielwelt. Der Leak deutet darauf hin, dass es sich um einen sogenannten Majin handeln könnte.

Dabei handelt es sich um besondere Boss-Pokémon, die laut früheren Informationen zur zehnten Pokémon-Generation eine wichtige Funktion innerhalb der Geschichte übernehmen sollen. Sie sollen sich unter anderem in Laboren und bestimmten Gebieten der Spielwelt aufhalten. Um im Abenteuer voranzukommen, müssen sich Spieler diesen Gegnern stellen.

Das neue Psycho-Pokémon könnte somit einer dieser besonderen Herausforderungen sein.

Die Informationen stammen ursprünglich aus dem sogenannten TeraLeak. Dieser Leak enthält bereits zahlreiche Angaben zur zehnten Generation und hat sich in mehreren Punkten als zutreffend erwiesen. Dazu gehören unter anderem das Inselarchipel als Schauplatz, die große Hauptinsel mit einem riesigen Resort-Hotel als zentralem Anlaufpunkt sowie die geplante Unterwassererkundung.

Auch die Namen Pokémon Wind und Welle und weitere Details zur Spielwelt wurden durch den ersten offiziellen Trailer bestätigt.

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Ziege oder Frosch? Beide Varianten wären eine Premiere

Die Spekulationen über das Aussehen des neuen Pokémon sind besonders interessant, wenn man einen Blick auf die bisherigen Taschenmonster der Reihe wirft.

Ein Psycho-Pokémon mit ziegenähnlichem Erscheinungsbild wäre keineswegs ausgeschlossen. Ein gutes Beispiel dafür ist Wyrdeer aus Pokémon Legenden: Arceus. Das Pokémon besitzt ein deutlich an einen Hirsch erinnerndes Design und gehört trotzdem zum Typ Normal und Psycho.

Auch ein Frosch wäre eine interessante Möglichkeit. Bislang gibt es in der Pokémon-Reihe kein Pokémon mit einem Froschdesign und dem Typ Psycho. Ein entsprechendes Wesen wäre somit eine Premiere für die Serie.

Allerdings reichen die bisherigen Informationen nicht aus, um eine der beiden Möglichkeiten als besonders wahrscheinlich einzustufen. Auch ein schafähnliches Pokémon bleibt denkbar.

Bis zur offiziellen Vorstellung durch Nintendo beziehungsweise The Pokémon Company sollten die Beschreibungen daher weiterhin als unbestätigte Gerüchte betrachtet werden.

102 Pokémon sind bislang für Wind und Welle bekannt

Neben dem möglichen neuen Bossgegner gibt es bereits weitere Informationen über die Pokémon, die in der zehnten Generation zurückkehren könnten.

Im ersten offiziellen Trailer zu Pokémon Wind und Welle wurden insgesamt 102 Pokémon identifiziert. Dabei handelt es sich um die Taschenmonster, die im Video zu sehen sind. Eingerechnet wurden auch ihre jeweiligen Entwicklungsstufen und Vorentwicklungen, sofern diese ebenfalls im Spiel enthalten sein sollten.

Zu den bislang bekannten neuen Pokémon gehören unter anderem ein fliegender Fisch, ein Pokémon auf Samenbasis sowie eine Regionalform von Molunk. Auch die drei Starter wurden bereits offiziell vorgestellt.

Pflanzen-Pokémon Browt, Feuer-Pokémon Pombon und Wasser-Pokémon Gecqua bilden erneut die klassische Starterkombination aus Pflanze, Feuer und Wasser. Ihre finalen Entwicklungsstufen wurden bislang allerdings noch nicht gezeigt.

Wann gibt es neue Informationen zu Pokémon Wind und Welle?

Seit der offiziellen Vorstellung am Pokémon Day 2026 hat es bislang keine weiteren offiziellen Neuigkeiten zu Pokémon Wind und Welle gegeben. Die nächste größere Präsentation könnte daher noch etwas auf sich warten lassen.

Da der 27. Februar 2027 der nächste Pokémon Day ist, wäre dieser Termin eine mögliche Gelegenheit für einen neuen Trailer. Ob The Pokémon Company tatsächlich bis dahin wartet, ist allerdings nicht bekannt.

Auch der Veröffentlichungstermin ist weiterhin nicht offiziell bestätigt. Frühere Leaks deuten auf eine Veröffentlichung gegen Ende 2027 hin. Ein konkretes Datum gibt es bislang nicht.

Bis zur nächsten offiziellen Präsentation bleibt somit auch unklar, ob das mysteriöse Psycho-Pokémon tatsächlich existiert und welche Rolle die Majin-Bossgegner im fertigen Spiel übernehmen werden.

Pokémon Wind und Welle soll für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Weitere Informationen zu den neuen Pokémon, den Bossgegnern und den Spielmechaniken stehen noch aus.

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