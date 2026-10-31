Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Die Entstehung der PlayStation ist enger mit Nintendo verbunden, als viele wissen. Ursprünglich hatte Sony für Nintendo entwickeln sollen. Da der Deal jedoch überraschend platzte, ging Sonymit der PlayStation selbst auf den Markt. Allerdings nicht aus Rache, wie viele vermuteten. Ken Kutaragi, der Vater der PlayStation, stellt dies nun in einem Interview klar.

Der geplatzte Deal

Anfang der 90er Jahre arbeitete Sony für Nintendo an einem CD-ROM-Laufwerk für das Super Nintendo. Der Titel lautete wenig überraschend „SNES PlayStation“. Die Zusammenarbeit wurde aber abrupt beendet, als Nintendo überraschend dann mit Philips zusammenarbeitete. Ein herber Rückschlag für Sony. Dass sich dies allerdings als Glücksfall herausstellen wird, da man einen wahren Schatz in den Händen hielt, konnte im ersten Moment noch niemand ahnen.

Chance genutzt

In einem Interview stellt nun Ken Kutaragi, der für das PlayStation-Projekt verantwortlich war, klar, dass Sonys Schritt in den Konsolenmarkt nicht aus Rache an Nintendo entstand und man die Konkurrenz auch nicht vernichten wollte. Vielmehr habe man die Perspektive geändert und eine Chance gesehen. Schließlich war Sony von nun an unabhängig und konnte eigene Ideen für die Konsole verfolgen. Daraus entstand die erste PlayStation, welche 1994 in Japan auf den Markt kam und die Videospielbranche und dessen Dynamik für immer veränderte.

Wie sieht Kutaragi die Gegenwart?

Kutaragi ist übrigens nicht glücklich über den aktuellen Zustand der Branche. Die immer aufwendigeren Videospielproduktionen sieht er kritisch, da tausende Menschen über viele Jahre an einem Produkt arbeiten, was ein wirtschaftliches Risiko darstelle. Auch die Kosten der Hardware seien problematisch, da immer leistungsfähigere Maschinen für viele Menschen zunehmend unerschwinglich würden.

Wie sieht er die Zukunft?

Allerdings sieht er in künstlicher Intelligenz einen möglichen Ausweg. Dadurch könnte Unterhaltung künftig auch ohne klassische Konsolen möglich werden. Spieler könnten dann für Videospiele möglicherweise keine spezielle Hardware mehr benötigen. Er selbst spielt übrigens keine Videospiele mehr, da er zwei Unternehmen und große Organisationen verwalten müsse.

Aus dieser Geschichte können wir etwas mitnehmen: manchmal ist ein unerfüllter Wunsch ein Segen. Die PlayStation 2 gilt als die meistverkaufte Konsole aller Zeiten!

Quelle: gameindustry.biz