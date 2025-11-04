Switch 2: Nintendo hat seine Verkaufszahlen aktualisiert (und für die PS2 wird es nicht reichen)

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo hat seine neuesten Quartalszahlen veröffentlicht. Demnach stiegen die Verkaufszahlen der Nintendo Switch 2 auf satte 10 Millionen an (Stand: 30. September 2025). Die neueste Nintendo-Konsole erschien Anfang Juni diesen Jahres, also benötige man nur 4 Monate dafür. Auch die Verkaufszahlen für die ursprüngliche Switch-Konsolen-Familie wurde aktualisiert: Demnach verkaufte sich der Switch 2-Vorgänger mittlerweile über 154 Millionen Mal.

Total verkaufte Switch 2-Konsolen: 10,36 Mio.

Total verkaufte Switch 2-Software: 20,62 Mio.

Das die originale Switch bald die meistverkaufte Videospiel-Konsole von Nintendo aller Zeiten wird, sollte noch dieses Jahr passieren. Laut offiziellen Nintendo-Zahlenwerk liegt die Switch bei 154,01 Millionen verkaufter Konsolen. Die Nintendo DS-Handheld-Familie erreichte 154,02 Millionen verkaufte Einheiten. Der Unterschied ist also für diesen Maßstab sehr marginal und liegt bei rund 10.000 verkauften Einheiten. Auch wenn die Switch 2 jetzt verfügbar ist, wird es sicherlich noch 10.000 Menschen auf diesen Planeten geben, die sich eine Switch 1 holen werden.

Total verkaufte Switch-Konsolen: 154,01 Mio.

Total verkaufte Switch-Software: 1.452,79 Mio.

Nintendo Switch 2-Verkaufszahlen: Wird die PlayStation 2 jemals abgelöst?

Wenn Sony Interactive Entertainment seine Verkaufszahlen zur PlayStation 2 (PS2) nicht wieder im Nachhinein aktualisiert, dann gibt es eine „Bestmarke“ von 160 Millionen verkaufter Einheiten. Nun, da die Switch 2 am Markt ist, wird es schwierig werden diesen Rekord mit der ersten Switch einzustellen. Ursprünglich wurden von der PS2 über 155 Millionen Exemplare verkauft. Diese Zahl wurde jedoch letztes Jahr auf 160 Millionen angehoben, da PlayStation diese als „ungenau“ bezeichnete.

