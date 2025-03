Eine neue Nintendo Playstation in perfektem Zustand wurde vorgezeigt

Richtig gelesen: Eine neue Nintendo Playstation ist aufgetaucht. Der ehemalige Playstation-Chef Ken Kutaragi hat einen Prototypen seiner ersten Konsole präsentiert, die Sony ursprünglich für Nintendo entwickelt hat (via VGC). Zwar kursierten bereits zuvor Bilder der sagenumwobenen Konsole, aber bei weitem nicht in einem so makellosen Zustand. Außerdem dürfte es sich um einen anderen Prototypen handeln, als die letzte Nintendo Playstation, die bei einer Auktion für über 300.000 Dollar über den Tisch ging. Manche Buttons und Farben sind hier nämlich leicht verändert.

Wieso hat Sony eine Nintendo-Konsole entwickelt? Heutzutage wissen manche Fans vielleicht gar nicht, dass das Playstation-Franchise aus einem Zwist zwischen Sony und Nintendo entstanden ist. Sony sollte nämlich ein CD-Laufwerk für das Super Nintendo entwickeln, bis es zu einem Streit der beiden Elektronik-Giganten wegen der Spiel-Lizenzierung kam. Nintendo ließ das Projekt einstampfen und ging zur Konkurrenz Philips.

Werbung

Das fiel aber ebenfalls ins Wasser und Philips ging mit einer eigenen Konsole – dem sogenannten CD-i – an den Start. Im Gegenzug durften sie Nintendo-Marken für eigens entwickelte Spin-offs nutzen, die heute für ihre schlechte Qualität berüchtigt sind. Unter Hardcore-Fans sind Titel wie Zelda: The Wand of Gamelon zum Meme geworden. Kürzlich zollte das Indie-Game Arzette: The Jewel of Faramore Tribut an die aberwitzigen Titel, polierte aber das Gameplay auf, um Frust zu vermeiden.

Als Nintendo das Zepter an Playstation übergeben musste

Das Nintendo 64 setzte schließlich im Kampf mit Playstation auf altbackene Cartridges – und bekam mächtig auf die Mütze. Ein kompletter Flop war das N64 nicht, besonders in Amerika fuhr es solide Verkaufszahlen ein. Zudem besaß es mit Mario 64, Zelda: Ocarina of Time und Goldeneye ein paar äußerst einflussreiche Meilensteine. Trotzdem, die Marktführerschaft ging klar an Playstation 1 über, mit damals astronomischen Verkaufszahlen von über 100 Millionen Einheiten.

Außerdem krallte sich Sony fast den gesamten Support der Dritthersteller. Klassiker wie Final Fantasy wanderten freiwillig zum CD-Format, damals neue Marken wie Tekken, Resident Evil oder Tomb Raider fanden bei Nintendo fast gar nicht statt.

Die Folgen sind bis heute spürbar. Erst durch den gigantischen Erfolg der Switch schaffte es Nintendo wieder, breiten Support aller Hersteller zu bekommen – wenn auch durch die technisch schwache Hardware eingeschränkt.