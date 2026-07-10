Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Während es zur PlayStation 6 weiterhin keine offiziellen Details gibt, zeichnet sich offenbar bereits ab, welche Zielgruppe Sony mit der nächsten Konsolengeneration ansprechen möchte. Laut einer aktuellen Einschätzung des Spielemarkt-Analysten Daniel Ahmad dem Director von Niko Partners dürfte die PS6 erneut in erster Linie auf Hardcore-Gamer ausgerichtet sein. Damit würde Sony den Kurs fortsetzen, den das Unternehmen bereits mit der PS5 eingeschlagen hat.

Daniel Ahmad geht davon aus, dass Sony auch bei der nächsten Konsolengeneration auf maximale Leistung, aufwendige AAA-Produktionen und ein hochwertiges Premium-Erlebnis setzen wird. Eine Konsole für die breite Masse oder Gelegenheitsspieler scheint demnach nicht im Mittelpunkt der Strategie zu stehen. Stattdessen soll die PS6 vor allem Spieler ansprechen, die bereit sind, für modernste Technik und exklusive Blockbuster tiefer in die Tasche zu greifen.

Premium statt Massenmarkt

Die Einschätzung passt zu den Entwicklungen der vergangenen Jahre. Mit der PS5 Pro zeigte Sony bereits, dass ein Teil der Community bereit ist, für zusätzliche Leistung einen deutlich höheren Preis zu bezahlen. Gleichzeitig investiert das Unternehmen weiterhin massiv in große Eigenproduktionen wie Marvel’s Spider-Man, God of War, Horizon oder Ghost of Yōtei (hier zu unserer Game Review), die das PlayStation-Ökosystem stärken sollen.

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Analysten gehen deshalb davon aus, dass Sony auch bei der PS6 weniger auf einen möglichst niedrigen Einstiegspreis als auf hochwertige Hardware und exklusive Spiele setzen wird. Gerade angesichts steigender Entwicklungskosten und immer aufwendigerer Technik erscheint dieser Kurs aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar.

Nicht jeder Fan ist von der Strategie überzeugt

In der Community sorgt diese mögliche Ausrichtung allerdings für gemischte Reaktionen. Während viele Fans eine möglichst leistungsstarke Konsole begrüßen und sich erneut technische Maßstäbe von Sony wünschen, befürchten andere, dass die nächste PlayStation dadurch deutlich teurer werden könnte. Bereits in den vergangenen Tagen sorgten Spekulationen über einen möglichen Preis von deutlich über 700 Euro für hitzige Diskussionen.

Noch handelt es sich dabei lediglich um Einschätzungen von Branchenexperten. Sony selbst hat sich bislang weder zur Ausrichtung noch zum Preis oder den technischen Daten der PS6 geäußert. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass das Unternehmen seiner bisherigen Philosophie treu bleibt: Statt möglichst viele Spieler anzusprechen, soll die nächste PlayStation vor allem die Ansprüche von PS6 Hardcore-Gamern erfüllen.

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