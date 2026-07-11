Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein neues Zelda-Gerücht sorgt gerade für Diskussionen. Nach dem angekündigten Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Switch 2 hoffen viele Fans natürlich auf den nächsten logischen Schritt: Majora’s Mask. Und genau dazu gibt es jetzt einen angeblichen Hinweis.

Wie CBR.com berichtet, soll auf der IMDB-Seite des japanischen Link-Sprechers Nobuyuki Hiyama ein neues Projekt namens The Legend of Zelda: Majora’s Mask HD aufgetaucht sein. Hiyama war unter anderem mit Link-Rollen in Ocarina of Time und Majora’s Mask verbunden. Laut dem Bericht soll der Eintrag neben dem kommenden OoT-Remake stehen.

Das klingt im ersten Moment nach einem dieser Leaks, bei denen Zelda-Fans sofort hellhörig werden. Aber genau hier ist Vorsicht angebracht. Denn die angebliche Quelle ist nicht Nintendo, nicht ein offizieller Trailer und auch kein bekannter Insider. IMDB ist bei Videospiele-Leaks alles andere als wasserdicht.

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Warum Fans trotzdem sofort an Majora’s Mask denken

Die Idee ist natürlich nicht aus der Luft gegriffen. Majora’s Mask erschien ursprünglich im Jahr 2000 für den Nintendo 64 und war die direkte Fortsetzung zu Ocarina of Time. Statt Hyrule ging es nach Termina, statt Ganondorf stand der Horror des fallenden Mondes im Mittelpunkt. Dazu kam das berühmte Drei-Tage-System, das diesen N64-Titel bis heute zu einem der ungewöhnlichsten Zelda-Spiele macht.

Der Bericht verweist nicht nur auf Hiyamas IMBD-Seite, sondern auch auf einen angeblichen Eintrag zu Majora’s Mask HD. Dort soll Mikiharu Oiwa als Director geführt werden. Oiwa war bereits an den 3DS-Versionen von Ocarina of Time und Majora’s Mask beteiligt und arbeitete auch an Link’s Awakening für die Switch mit. Das macht den Leak auf dem Papier interessanter. Wenn Nintendo klassische Zelda-Spiele für die Switch 2 zurückbringen will, wäre ein Grezzo-nahes Team eine naheliegende Wahl. Grezzo kennt diese Spiele, kennt die Struktur und hat bereits bewiesen, dass es Nintendos ältere Zelda-Formel modernisieren kann.

Majora’s Mask wäre trotzdem perfekt für die Switch 2

Unabhängig vom Leak wäre Majora’s Mask ein starkes Remake-Projekt. Das Spiel hat bis heute eine ganz eigene Stimmung. Es ist düsterer, seltsamer und melancholischer als viele andere Zelda-Teile. Die Masken, der Zeitdruck, Termina und dieser ständig näher kommende Mond haben sich tief in die Erinnerung vieler Spieler eingebrannt.

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Auf der Switch 2 könnte Nintendo genau diese Atmosphäre stärker ausspielen. Bessere Beleuchtung, modernere Animationen, dichtere Städte und ein überarbeitetes Drei-Tage-System könnten Majora’s Mask für eine neue Generation deutlich zugänglicher machen. Gleichzeitig müsste Nintendo aber vorsichtig sein. Zu viel Komfort könnte genau die Beklemmung entfernen, die das Original so besonders machte. Das ist der schwierige Teil. Dieser The Legend of Zelda-Titel lebt davon, dass es sich nicht immer bequem anfühlt. Es soll drücken. Es soll unruhig machen. Ein gutes Remake müsste diese Stimmung bewahren. Ohne neue Spieler zu nerven.

Das angebliche Majora’s Mask HD auf IMBD ist spannend, aber kein Beweis. Noch gilt aber: Der Mond ist sichtbar. Ob er wirklich fällt, wissen wir nicht.

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