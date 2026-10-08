Nintendo sendet Signale: Kommt als nächstes das Zelda: Majora’s Mask Remake?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Kurz vor der Veröffentlichung des Remakes von The Legend of Zelda: Ocarina of Time scheint Nintendo überraschend auch dessen Nachfolger stärker in den Fokus zu rücken. Neben zahlreichen Inhalten zum bevorstehenden Zelda-Abenteuer veröffentlicht Nintendo derzeit auffällig viele Inhalte rund um The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

Wo kommt plötzlich Majora’s Mask her?

Das 40. Jubiläum der The Legend of Zelda-Reihe wird von Nintendo gebührend gefeiert. Im Mittelpunkt steht dabei das bevorstehende Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Eigentlich wäre zu erwarten, dass Nintendo die Promotion rund um das Jubiläum vollständig auf Ocarina of Time konzentriert. Doch stattdessen taucht gerade immer wieder auch Majora’s Mask mit auf. Und das gleich auf mehreren Plattformen und in unterschiedlichen Formen. Gerüchte darüber gab es ja schon längst.

Karten für Majora’s Mask

Nintendo hat gleichzeitig mehrere Inhalte rund um das düstere Zelda-Abenteuer veröffentlicht. Während Ocarina of Time eigene App-Inhalte bekommt, gibt es für die App Nintendo Today! ein Majora’s Mask-Kartenset. Spieler können darin digitale Sammelkarten mit Charakteren und Motiven aus Termina freischalten. Zusätzlich gibt es Quizfragen rund um das Spiel. Wer diese richtig beantwortet, erhält Medaillen, die unter anderem für weitere Inhalte eingesetzt werden können.

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NSO und Nintendo Music bekommen ebenso etwas

Auch Nintendo Switch Online geht nicht leer aus. Für den Dienst wurden neue Symbolbilder zu Majora’s Mask veröffentlicht, die mit Platinpunkten erworben werden können. Die Aktion ist allerdings nur für kurze Zeit verfügbar und läuft bis Ende Oktober. Auch musikalisch tut sich etwas: der Soundtrack von The Legend of Zelda: Majora’s Mask wird am 09.10.2026 zu Nintendo Music hinzugefügt. Damit rückt Nintendo das Abenteuer aus Termina derzeit gleich auf mehreren Kanälen ins Rampenlicht.

Das Schicksal hat es mit dir nicht gut gemeint!

Die berühmte Zeile am Start von The Legend of Zelda: Majora’s Mask gibt gleich zu Beginn des Titels den Ton der Fortsetzung an. So klassisch die Heldenreise von Link in The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist, so unerwartet wird sie fortgeführt. Der Titel ist nämlich unheimlich, düster und teilweise deprimierend. Dies mag vielleicht daran liegen, dass das Team dahinter nur ein Jahr für die Entwicklung Zeit hatte. Herausgekommen ist dabei allerdings ein wahres Meisterwerk, welches trotz seiner Andersheit, von vielen Kritikern und Fans als das beste The Legend of Zelda Abenteuer von allen gilt.

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Noch keine Bestätigung aber ein Muster

Wenn man die Parallelen zu anderen Nintendo Titeln sieht, dann erkennt man ein Muster: Star Fox 64 (aka Lylatwars), Zelda: Ocarina of Time und Majora’s Mask bekamen allesamt einen Port auf den 3DS, welcher grafisch zudem verbessert wurde. Dieses Spiel hat sich nun für Star Fox und Ocarina of Time für die Switch 2 wiederholt.

Zudem sind die beiden unterschiedlichen Zelda Abenteuer miteinander engst verbunden: Majora’s Mask folgte damals direkt auf Ocarina of Time nach nur 1,5 Jahren. Dies war möglich, da der Titel die selbe Engine nutzte und dessen Inhalte geschickt wiederverwertete. Eine Situation die sich für Nintendo gerade wiederholen könnte, denn verkaufen würde es sich nach dem Erfolg des Ocarina of Time Remakes vermutlich noch besser als damals. Die Spekulationen und Hinweise für ein weiteres Remake sind auch nicht neu.

Wunschdenken oder steckt mehr dahinter?

Noch hat Nintendo kein Remake von Majora’s Mask angekündigt. Die ungewöhnliche Häufung neuer Inhalte dürfte Fans trotzdem aufhorchen lassen. Gerade im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Ocarina of Time-Remake stellt sich daher die Frage, ob Nintendo lediglich das Jubiläum feiert oder ob möglicherweise bereits der nächste Zelda-Klassiker in den Startlöchern steht. Denn bei der gigantischen Nachfrage, könnte Nintendo den Ocarina of Time-Effekt mit wenig Mühen wiederholen.

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Auch wenn die Rückkehr nach Termina für unseren Helden ein wiederkehrender Albtraum wäre, so wäre ein weiteres Remake eines der beliebtesten Zelda Abenteuer der wahrgewordene Traum vieler Fans.

Quelle: x.com via Nintendo