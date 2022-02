The Legend of Zelda: Majora’s Mask – Trailer mit Erscheinungsdatum

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D für die Nintendo 3DS - ©Nintendo

Nintendo hat einen neuen, alten Trailer von The Legend of Zelda: Majora’s Mask veröffentlicht. Dem Trailer nach, wird das beliebte The Legend of Zelda Abenteuer in ein paar Tagen, also am 25.02.2022 auf Nintendo Switch Online+ erscheinen.

Schöner Albtraum

Was für unseren Helden ein Albtraum ist, ist der wahrgewordene Traum vieler Fans. Dabei ist anzumerken, dass der Titel deutlich besser als sein Vorgänger beim Start von Nintendo Switch Online+ aussieht. Der Emulator hatte nämlich anfangs mit Kinderkrankheiten zu kämpfen, welche von Nintendo kontinuierlich korrigiert zu werden scheinen.

Der Trailer mit Datum

Der unheimliche Trailer zeigt wie Links dunkelste Albträume Realität geworden sind:

Das Schicksal hat es mit dir nicht gut gemeint!

Die berühmte Zeile am Start von The Legend of Zelda: Majora’s Mask gibt gleich zu Beginn des Titels den Ton der Fortsetzung an. So klassisch die Heldenreise von Link in The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist, so unerwartet wird sie fortgeführt. Der Titel ist nämlich unheimlich, düster und teilweise deprimierend. Dies mag vielleicht daran liegen, dass das Team dahinter nur ein Jahr für die Entwicklung Zeit hatte. Herausgekommen ist dabei allerdings ein wahres Meisterwerk, welches trotz seiner Andersheit, von vielen Kritikern und Fans als das beste The Legend of Zelda Abenteuer von allen gilt. Bei der Anzahl von starken Titeln der Reihe, sowie des sehr gepriesenen Vorgängers, mag das eine sehr mutige Aussage sein. Am besten man findet selber heraus, wie sehr einen das emotionale Abenteuer von Link mitreißt.

The Legend of Nintendo 64

Mit The Legend of Zelda: Majora’s Mask ist nun die Reihe auf dem Nintendo 64 komplett. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erschien schon beim Start des Angebotes. Wer in den letzten Monaten Hyrule gerettet hat, kann bald mit der Fortsetzung loslegen und Termina retten.

Who’s next?

Immer im Vormonat wird der kommende Nintendo 64 Titel vorgestellt. Allerdings wird dabei nie ein genaues Datum genannt, sodass erst ein paar Tage vor Veröffentlichung ein Trailer folgt. Dieses Muster konnten wir zuletzt bei Banjo-Kazooie beobachten und wird nun bei The Legend of Zelda: Majora’s Mask fortgeführt. In ein paar Tagen werden wir wohl erfahren welcher Klassiker uns im März wieder beehren wird. Viele Nintendo Fans hoffen auf ein F-Zero X. Auch auf Star Wars Schwergewichte wie Star Wars: Shadows of the Empire oder Star Wars: Rogue Squadron wird gehofft. Es ist auf jeden Fall sicher, dass bei Nintendo Switch Online+ noch sehr viele Nintendo 64 Klassiker folgen sollen.

Zahlreiche N64 Titel sollen folgen

Offiziell wurden schon weitere Titel angekündigt: Kirby 64 und Pokémon Snap werden ebenso in Zukunft bei Nintendo Switch Online+ spielbar sein. Inoffiziell hat ein Leak verraten, dass wohl 38 Nintendo 64 Titel und 52 SEGA Mega Drive Titel bis zum Ende erscheinen sollen. Ob dem tatsächlich so sein wird, wird die Zeit zeigen.

Hoffen wir, dass Goldeneye 007 von Rare eines Tages auch zu Nintendo zurückkehrt. Die Zeichen hierfür sehen besser aus denn je.

Wenn wir schon keine Nintendo 64 Remakes bekommen, so würden wir uns über Ports von so manchen Klassikern freuen.

Auch wenn die Performance mancher emulierten Titel nicht die beste ist, so freuen wir uns über eine Vielzahl von Titeln.

