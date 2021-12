Banjo-Kazooie kommt für Nintendo Switch Online+

Banjo-Kazooie - ©Nintendo; Bildquelle: nintendo.de

Nach dem beim Start bescheidenen Angebot von 9 Nintendo 64 Titeln für Nintendo Switch Online+, hält Nintendo sein Versprechen und erweitert die Bibliothek nun regelmäßig. Nach der Erweiterung von Paper Mario 64 wird im Januar nun Banjo-Kazooie folgen.

Just the beginning

Endlich können auf der Nintendo Switch neben NES und SNES Titeln auch Nintendo 64 Titel gespielt werden. Überraschenderweise wurde das Angebot auch um einen SEGA Mega Drive Emulator erweitert. Zwar leider keine erhofften Game Boy Titel, aber immerhin. Dennoch ist im Vergleich dazu, die Auswahl gering. Welche aber nun glücklicherweise regelmäßig, wie schon bei den NES und SNES Titeln, erweitert wird.

Advertisment

Rare Helden

Rare hat früher zahlreiche, legendäre Videospielklassiker auf Nintendo Konsolen herausgebracht. Seit der Übernahme von Rare durch Microsoft vor fast zwei Dekaden, sind sämtliche Rare Figuren bei Nintendo verschwunden. Erst heuer wurden wir schon mit Banjo und Kazooie überrascht, als die beiden bei Super Smash Bros. Ultimate Figuren plötzlich aufgetreten sind. Nun scheint dies wohl die erste indirekte Ankündigung gewesen zu dem was im Januar kommen wird.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Super Banjo-Kazooie

Banjo-Kazooie ist ein dreidimensionales Jump ‘n’ Run welches von Rare entwickelt und von Nintendo 1998 auf dem Nintendo 64 veröffentlicht worden ist. Man hilft dem Bären Banjo und seiner Begleitung dem Vogel Kazooie seine Schwester Tooty aus den Fängen einer gemeinen Hexe zu befreien. Eigentlich hätte der Titel für auf dem Super Nintendo erscheinen sollen. Mit dem damals kommenden Nintendo 64 taten sich komplett neue Möglichkeiten auf, weswegen der Titel sehr viel Entwicklungszeit bekam und so zu diesem Meisterwerk geworden ist, welches viele von uns kennen und lieben.

Weitere Titel folgen

Offiziell wurden schon weitere Titel angekündigt: Kirby 64 und Pokémon Snap werden ebenso in Zukunft mittels Nintendo Switch Online+ spielbar sein. Inoffiziell hat ein Leak verraten, dass wohl 38 Nintendo 64 Titel und 52 SEGA Mega Drive Titel bis zum Ende erscheinen sollen. Ob dem tatsächlich so sein wird, wird die Zeit zeigen.

Egal ob Banjo-Kazooie auf dem Super Nintendo oder Nintendo 64 erschienen wäre. Der Titel wäre so oder so vermutlich auf einem der Emulatoren der Nintendo Switch erschienen. An welchem Tag Banjo-Kazooie erscheint ist noch nicht bekannt.

Hoffen wir, dass Goldeneye 007 von Rare eines Tages auch zu Nintendo zurückkehrt.

Wenn wir schon keine Nintendo 64 Remakes bekommen, so würden wir uns über Ports von so manchen Klassikern freuen.

Auch wenn die Performance mancher emulierten Titel nicht die beste ist, so freuen wir uns über eine Vielzahl von Titeln.

Quelle: twitter.com via RareLtd