Nintendo 64 Leak: Verschollenes Spiel von Rare aufgetaucht

Ein verschollener Titel von Rare ist für die Nintendo 64 Konsole nach all den Jahren aufgetaucht. Das Spiel heißt Dinosaur Planet.

Rare

Einst war Rare einer der berühmt, berüchtigsten Entwickler aufgrund mehreren zeitloser Referenzen als Videospielklassiker wie Battletoads, der Donkey Kong Country Reihe, Killer Instinct, Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie, Blast Corps, GoldenEye 007 und Perfect Dark, Conker’s Bad Fur Day, Diddy Kong Racing, Donkey Kong 64, Jet Force Gemini und Star Fox Adventures. Aber leider blieb Dinosaur Planet ein Platz in den ewigen Hallen dieser beispiellosen Ära für immer vergönnt. Dennoch bekommen Fans jetzt doch noch das zu sehen, was man sie nie sehen lassen wollte.

Shigeru Miyamoto

Dinosaur Planet hätte der letzte Streich auf der Nintendo 64 Konsole werden sollen. Rare wurde aber von Shigeru Miyamoto persönlich gebeten darauf einen Starfox Titel für die Game Cube Konsole zu machen. So hat Rare bei der weiteren Entwicklung viele Inhalte aus Dinosaur Planet für die Nintendo 64 Konsole Starfox Adventures für die Game Cube Konsole verworfen.

Dinosaur Planet

Nun, zwei Dekaden später, ist Dinosaur Planet tatsächlich im Internet geleakt und spielbar! Endlich kann der Planet der Dinosaurier erforscht werden. Der Twitter-User Forrest of Illusion hat es geschafft eine Version des verschollenen Titels vom Dezember 2000 zu bekommen und hat sie sofort im Internet geteilt. Leider ist der Titel noch nicht perfekt spielbar, aber wie man die Community der Fans im Internet kennt, werden einige schon daran arbeiten, dass Dinosaur Planet perfekt zum Laufen zu bringen.

Der ursprüngliche Held des Spieles hieß übrigens Sabre. Es ist unklar um was für eine Version es sich hier handelt, aber in dieser Version ist der Held aus Star Fox, Fox McCloud schon eingebaut. Wir sind gespannt was die Spieler und Hacker so alles in diesem verschollenen Titel neu entdecken werden.

Das Jahr 2021 hatte schon ein paar Überraschungen zu bieten. Neben der Sensation des geleakten Demos von Zelda 64 bekamen wir endlich zu sehen (und spielen) woher The Legend of Zelda: Ocarina Of Time gekommen ist. Dann gab es noch den unentdeckten Donkey Kong 64 Cheatcode, sowie das ebenfalls nie veröffentliche Remake von GoldenEye 007 welches sich ebenfalls wie Zelda 64 und Dinosaur Planet den Weg ins Internet gebahnt hat..

