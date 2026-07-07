Nintendo verrät, wie absurd viel Arbeit in einem einzigen Mario-Geräusch steckt

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo gewährt einen seltenen Blick hinter die Kulissen von Super Mario Bros. Wonder und erklärt wie eines der ungewöhnlichsten Geräusche des Titels entstanden sind. Dabei geht es um die „Raupenröhre“, welches eine grüne Röhre ist, welche nach dem Auslösen des Wundersamens lebendig wird und sich wie eine Raupe durch das Level bewegt.

Die größte Herausforderung

Ein Sounddesigner von Nintendo meint, dass die Erschaffung von Soundeffekten viel mehr ist als nur passende Geräusche aufzunehmen. Genau dieses Geräusch der Röhre war eines der größten Herausforderungen in der gesamten Soundgestaltung von Super Mario Bros. Wonder. Während sich im Vergleich reale Dinge wie schließende Türen oder Metallgegenstände einfach aufzunehmen lassen, existiert für eine kriechende Röhre keine Vorlage.

Die ersten Versuche

Zuerst hat das Team mit einem schabenden Rohrgeräusch experimentiert, womit das Gleiten über den Boden dargestellt werden sollte. Es wurde aber schnell klar, dass dies zwar technisch funktioniert, die Röhre damit aber nicht lebendig gewirkt hat. Deshalb haben die Entwickler nach Geräuschen gesucht, welche einen windenden Körper akustisch darstellen können.

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Wie hat man das richtige Geräusch gefunden?

Erfahrene Sounddesigner hatten die perfekte Idee: ein Vibrato-Effekt. Dieser besteht aus leichten Schwankungen der Tonhöhe. Dies lies die Röhre organischer und beweglicher als alle vorhergegangenen Versuche klingen. Anschließend wurde der Effekt dann mehrfach überarbeitet. Der Fokus wechselte von einer reinen Klangquelle auf die Emotionen, welche das Geräusch beim Spieler hervorrufen sollen. Das Ergebnis sollte den Eindruck vermitteln, dass sich die Röhre wie ein kleines Lebewesen fortbewegt.

Mit Gefühlen

Die Soundeffekte von Nintendo sollen nicht nur Informationen transportieren, also nur reine Holz- oder Metallklänge darstellen, sondern dazu beitragen Gefühle wie Überraschung, Freude oder Spannung auszulösen. Besonders Super Mario Bros. Wonder eignete sich perfekt dafür. Durch die Wunder-Effekte wurden bekannte Elemente aus der Super Mario-Reihe in unerwartete und oft skurrile Situationen verwandelt, weswegen man sich auch beim Sounddesign komplett neue Dinge einfallen lassen musste. Sämtliche Klänge darin sollten den Eindruck vermitteln, dass sich die Spielwelt ständig verändert und auf den Spieler reagiert.

Das Beispiel der Raupenröhre zeigt eindrucksvoll, wie viel Liebe zum Detail in jedem einzelnen Soundeffekt steckt. Was für uns Spieler nur wenige Sekunden wahrzunehmen ist, entsprang aus sehr langen Überlegungen und aufwendigen Experimenten. Kein Wunder, dass die Kritiken bei Super Mario Bros. Wonder neben dem Gamedesign, auch die Soundeffekte mehrfach gelobt hatten.

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Quelle: nintendo.co.jp