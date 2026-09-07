13 Jahre hat Rockstar es nicht gemacht: Jetzt läuft GTA 5 auf der Nintendo Switch

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 5 erschien auf mittlerweile drei Konsolengenerationen, aber ausgerechnet die Nintendo Switch ließ Rockstar Games all die Jahre aus. Nun läuft Los Santos tatsächlich auf Nintendos erster Hybrid-Konsole. Allerdings nicht dank Rockstar.

Modder haben einen nativen Port von Grand Theft Auto 5 für die ursprüngliche Nintendo Switch erstellt. Dabei handelt es sich weder um Cloud-Streaming noch um eine Windows-Version, die über Linux oder Android ausgeführt wird. Das Spiel läuft direkt auf dem Tegra-X1-Chip der Konsole.

Hinter dem Projekt steckt der Modder M0jso von Paralympics Productions. Wie unter anderem VideoCardz berichtet, basiert der Port auf GTA V Legacy in Version 1.0.2699 und damit auf der neueren PC-, PS4- und Xbox-One-Fassung.

GTA 5 schafft auf der Switch bis zu 30 FPS

Ein Wunderwerk an Performance ist die Umsetzung nicht. Mit den normalen Taktraten der Nintendo Switch bewegt sich GTA 5 je nach Situation ungefähr zwischen 10 und 25 Bildern pro Sekunde. In komplexeren Szenen mit vielen NPCs, Fahrzeugen oder Effekten kann die Bildrate entsprechend einbrechen.

Erst mit einer übertakteten Switch OLED sind in weniger anspruchsvollen Szenen Werte um 30 FPS möglich. Dafür wurden unter anderem Sichtweite und Partikeleffekte reduziert und Assets komprimiert, damit das Spiel mit den lediglich 4 GB Arbeitsspeicher der Switch zurechtkommt. Der Port benötigt rund 49 GB Speicherplatz.

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Der Port basiert auf dem geleakten GTA 5-Quellcode

Einen offiziellen Release solltest du daraus nicht ableiten. Das Projekt entstand offenbar mithilfe des 2023 geleakten Quellcodes von GTA 5. Dadurch konnten Teile des Spiels für die ARM-Architektur der Nintendo Switch angepasst und neu kompiliert werden. Rockstar Games und Nintendo sind an dem Projekt nicht beteiligt.

Damit ist diese Version auch nichts, was du einfach im Nintendo eShop herunterladen kannst. Sie setzt eine modifizierte Konsole voraus und basiert auf Material, das Rockstar nicht freiwillig veröffentlicht hat.

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Rockstar hatte einen Switch-Port offenbar nie ernsthaft verfolgt

Das macht die Geschichte besonders kurios. Bereits Ende 2023 wurde der geleakte Quellcode von GTA 5 auf mögliche Hinweise zu einer Nintendo-Version untersucht. Damals fanden sich lediglich wenige Verweise auf die Switch beziehungsweise deren früheren Codenamen NX64. Die damaligen Hinweise deuteten nicht darauf hin, dass Rockstar jemals einen weit fortgeschrittenen offiziellen Port entwickelt hatte.

Nun zeigt die Modding-Community zumindest, dass Grand Theft Auto V grundsätzlich auf dem alten Tegra-X1-System laufen kann. Von einer Qualität, die Rockstar vermutlich für einen offiziellen Release akzeptieren würde, ist die Umsetzung ohne zusätzliche Optimierungen aber noch ein gutes Stück entfernt.

Was bedeutet das für GTA 6 auf Switch 2?

Eigentlich erst einmal gar nichts. Dass ein Spiel aus dem Jahr 2013 auf einer modifizierten und übertakteten Switch läuft, beweist nicht, dass GTA 6 auf der Switch 2 problemlos funktionieren würde. Gerüchte über eine Switch 2-Version gibt es zwar bereits. Rockstar, Take-Two und Nintendo haben einen solchen Port bislang aber nicht offiziell bestätigt.

Dass selbst die ursprüngliche Switch jetzt tatsächlich durch Los Santos fährt, ist trotzdem eine ziemlich kuriose Fußnote in der mittlerweile 13-jährigen Geschichte von GTA 5. Rockstar hat es nie gemacht. Die Modder schon.