GTA 5 für die Nintendo Switch? – Nie davon gehört!

Kein anderes Spiel hat sich die letzten 10 Jahre öfters verkauft als Grand Theft Auto V (GTA V bzw. GTA 5). Kein Wunder also, dass es alle haben möchten. Nach dem ursprünglichen Release für Xbox 360 und PS3 ging es weiter zur nächsten Konsolen-Generation. Dann auf den PC. Und wieder zur nächsten Konsolen-Generation. Aber nur von Sony und Microsoft. Für eine Nintendo-Konsole war kein Platz. GTA 5 für die Nintendo Switch? Im GTA 5-Quellcode gibt es dazu eine interessante Geschichte.

Genauer gesagt veröffentlichte “RafaelSwi” auf Reddit.com einen Beitrag, der verdeutlicht, dass GTA V nie in der aktiven Entwicklung für die aktuelle Nintendo-Konsole befand, sondern eher für die “NX” (Konsolen-Codename für die spätere Switch) – basierend auf reinen Spekulationen. Nachdem die Spezifikationen der Nintendo Switch bei Rockstar Games anscheinend bekannt wurden, hat man das Projekt sehr schnell eingefroren. So die Annahme.

GTA 5 für Nintendo Switch – Nicht einmal der Quellcode weiß davon

Im Laufe der Entwicklung findet man viele Dinge im Quellcode eines Spiels. Vor allem Dinge die verworfen wurden. Dinge die nicht mehr gebraucht wurden/werden. Außer es schnüffelt jemand darin herum, dann kann durchaus “Interessantes” zu Tage geborgen werden. Laut “RafaelSwi” gibt es nur zwei Verweise auf die Nintendo Switch. Dabei wurden einige Elemente anscheinend für die “NX64” portiert und angepasst, aber nichts deutet darauf hin, dass es auch auf einer Switch laufen könnte.

Das heißt aber nicht, dass es nicht funktionieren könnte. Die RAGE Engine wurde mit dem Release des ersten Red Dead Redemption für die Nintendo Switch (auf ARM64*, so die korrekte Bezeichnung) portiert.

“Da GTA 5 auf der RAGE ENGINE läuft, wäre es Zeitverschwendung, GTA 5 auf der Switch vor der Engine selbst auszuführen”, so der Beitrag auf Reddit.com.

Im gesamten Quellcode von GTA 5 gibt es laut dem Redditor übrigens mehr Verweise auf Google Stadia, das Anfang letzten Jahres eingestellt wurde, als auf die Switch.

Nintendo Switch-Portierung ist (anscheinend) mehr Wunsch als Realität!

Das Vorhandensein des Plattformnamens im Quellcode allein ist kein eindeutiger Beweis für eine bevorstehende Portierung des Spiels für dieses System. Es kann verschiedene Gründe geben, warum der Name dort auftaucht, die nicht zwangsläufig auf eine geplante Portierung hinweisen. Weitere Bestätigungen oder offizielle Ankündigungen seitens Rockstar Games sind erforderlich, um solche Spekulationen zu verifizieren.

Grand Theft Auto V (GTA 5) erschien bisher für PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Windows PC, PS5 und Xbox Series X/S. Eine Nintendo Switch-Version wird es wohl nie geben. Vielleicht für die nächste Nintendo-Konsole! Bisher gibt es nur Andeutungen von Insidern und Zulieferern, aber für 2024 dürfte Nintendo eine neue Konsole geplant haben. Bestätigt ist sie nicht. Auch eine allzu große “Revolution” dürfte sie auch nicht werden, zur aktuellen Switch.



* Was bedeutet ARM64?

ARM64 bezieht sich auf eine Prozessorarchitektur, die auf der ARM-Architektur basiert und 64-Bit-Befehlssätze verwendet. ARM steht für “Advanced RISC Machine”, und die 64 bezieht sich auf die Verwendung von 64-Bit-Befehlssätzen, was eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit und bessere Leistung ermöglicht. Diese Architektur wird in vielen mobilen Geräten, Tablets, Smartphones und auch in einigen modernen PCs und Servern eingesetzt.