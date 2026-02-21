DailyGame - Gaming News - Nintendo - Virtual Boy ist mit VR-Titeln der Nintendo Switch kompatibel
2 Min. lesen

Virtual Boy ist mit VR-Titeln der Nintendo Switch kompatibel

Alle Switch Titel, welche Labo-VR unterstützten, funktionieren auch dem Virtual Boy-Headset.

i Virtual Boy ist mit VR-Titeln der Nintendo Switch kompatibel
Artikel von Manuel +

Nintendo hat den Virtual Boy als Emulator zu den Nintendo Classics hinzugefügt. Neben den versprochenen, neuen Features wie eine Rewind-Funktion, Speicherpunkte und Steuerungsoptionen, haben Spieler eine weitere Neuerung entdeckt: Das Virtual Boy Headset ist mit Switch-Titeln, welche mit Labo-VR gespielt werden konnten, ebenfalls kompatibel!

Das Labo-VR Set

Das Nintendo Switch Labo: Toy‑Con 04 VR‑Set (oder einfach Labo-VR-Set genannt) ist eine Virtual-Reality-Brille für die Nintendo Switch. Sie bestand aus Karton, sowie zwei Linsen, die vor dem Switch-Bildschirm wurde. Doe Switch zeigt dann zwei Bilder – für jedes Auge eines. Darauf sind die Linsen gerichtet und erzeugen einen 3D-Effeckt. Durch die Bewegungserkennung, kann man dann den Kopf bewegen und erlebt dadurch eine Virtual Reality

Welche Switch Titel können mit Labo-VR gespielt werden?

  • Captain Toad: Treasure Tracker
  • Super Mario Odyssey
  • Super Smash Bros. Ultimate
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Die beiden Virtual Boy-Headsets funktionieren nach dem selben Prinzip wie Labo-VR. Dadurch sind alle Titel, welche mit dem Labo-VR kompatibel waren, ebenfalls mit den Virtual Boy-Headsets kompatibel. Nur die roten Linsen müssen von den Headsets weggenommen werden.

Welches der beiden Headsets eignet sich besser?

Da die Spieler ihren Kopf bewegen können um die Umgebung zu erforschen, ist die Karton-Version der beiden Virtual Boy-Headsets tatsächlich die bessere Variante. Das andere Headset ist zwar authentisch, steht aber fix auf einem Tisch und kann beim Spielen nicht bewegt werden, weshalb die Bewegungserkennung, nicht zum Zuge kommt.

Lesenswert
Switch 2: Mit speziellem Zubehör kann die Konsole mit nur einer Hand gespielt werden!
Lesenswerter Artikel
Nintendo zeigt Doom-Slayer aus The Dark Ages – Kommt das Spiel für Switch 2?
Lesenswerter Artikel
Sony verschiebt PS6 wohl auf 2028/2029 – Nintendo könnte „Switch 2“-Preis erhöhen
Lesenswerter Artikel
Nintendo DMCA-Welle gegen Switch-Emulatoren: Citron, Eden und mehr auf GitHub im Visier
Lesenswerter Artikel
Indiana Jones widersetzt sich Nintendos Game-Key-Cards auf Switch 2
Lesenswerter Artikel
Nintendo Direct Partner Showcase: Riesige „Switch 2“-Welle mit Fallout, FF7 Rebirth & Resident Evil
Lesenswerter Artikel
Switch 2 bricht Rekorde: Nintendo verkauft 17,37 Mio. Einheiten – Zahlen überraschen selbst Fans
Lesenswerter Artikel
Gerücht: YouTube-App für Nintendo Switch 2 steht kurz vor Release
Lesenswerter Artikel

Der Virtual Boy

Der Virtual Boy ist eine Videospielkonsole von Nintendo. Sie wurde 1995 veröffentlicht und gilt als einer der größten kommerziellen Misserfolge von Nintendo. Da man um zu Spielen durch ein Visier schauen musste und das Bild nur 2 Farben hatte, sorgte dies für eine starke Augenbelastung und anschließenden Kopfschmerzen. Die Konsole war bis zur Einstellung des Verkaufs für ein knappes Jahr nur in Japan und den USA erhältlich.

Eine tolle Sache, dass der Virtual Boy noch für mehr als dessen eigenen Titel eingesetzt werden kann. Umgekehrt sind die Virtual Boy Titel übrigens nicht mit Labo-VR kompatibel.

Quelle: nintendosoup.com

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!