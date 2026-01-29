Nintendo Classics: Bild des Virtual Boys wird später auch in anderen Farben spielbar sein

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo wird bald den Virtual Boy als Emulator zu den Nintendo Classics hinzufügen. Neben den versprochenen, neuen Features wie eine Rewind-Funktion, Speicherpunkte und Steuerungsoptionen ist eine weitere Neuerung angekündigt: man kann auch die Bildschirmfarbe ändern. Diese Möglichkeit soll aber erst zu einem späteren Zeitpunkt, also nach der Veröffentlichung möglich sein. Zu den kommenden Videospielen darauf, ist sogar ein unveröffentlichter F-Zero Titel dabei!

Man sieht rot

Wer den Virtual Boy kennt, dem kommt eines in den Sinn: dessen monochromen Farben schwarz und rot. So ikonisch das für die gefloppte Konsole auch sein mag. Es war für die Nutzer auf Dauer anstrengend für die Augen und dürfte auch zum Flop der Konsole beigetragen haben.

Die neuen Farben

Die neuen Farben werden weiß, gelb und grün sein. Das soll für ein angenehmeres Spielerlebnis sorgen. Allerdings wird diese Möglichkeit erst im Laufe des Jahres nachträglich implementiert werden. Womöglich müssen die roten Linsen des Headsets getauscht werden. Denn der Emulator kann nur mit dem Virtual Boy-Headset aus Plastik oder Pappe verwendet werden.

Die ersten Videospieltitel

Zum Start des Emulators werden folgende Titel verfügbar sein:

F-Zero lebt

Auch werden nicht nur die bekannten Videospieltitel veröffentlicht werden. 2 unbekannte Videospiele werden erstmals das Licht der Welt erblicken. Eines davon ist sogar ein F-Zero Ableger: Zero Racers. Der Titel wär eigentlich als nächstes veröffentlicht worden. Leider wurde dann der Verkauf der Konsole eingestellt.

Der Virtual Boy

Der Virtual Boy ist eine Videospielkonsole von Nintendo. Sie wurde 1995 veröffentlicht und gilt als einer der größten kommerziellen Misserfolge von Nintendo. Da man um zu Spielen durch ein Visier schauen musste und das Bild nur 2 Farben hatte, sorgte dies für eine starke Augenbelastung und anschließenden Kopfschmerzen. Die Konsole war bis zur Einstellung des Verkaufs für ein knappes Jahr nur in Japan und den USA erhältlich.

Quelle: x.com via TheVaibhavShrma

