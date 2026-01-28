Virtual Boy erlebt Comeback: Klassiker kommen im Februar für Nintendo Switch und Switch 2

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wenn du an Virtual Boy denkst, dann kommen dir wahrscheinlich zwei Dinge in den Sinn: das intensive Rot-Schwarz-Display und die überraschend kultigen Spiele, die trotz des kommerziellen Flops der Hardware bis heute Fans begeistern. Jetzt erlebt Nintendos kurioser 3D-Exot aus den 90ern ein echtes Comeback – und zwar offiziell auf der Nintendo Switch und der Switch 2.

Nintendo hat bestätigt, dass am 17. Februar 2026 die Sammlung „Virtual Boy – Nintendo Classics“ startet. Diese wird Teil des Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket-Dienstes sein, der schon jetzt Klassiker aus NES, SNES oder N64 anbietet. Mit diesem Launch bekommst du erstmals die Gelegenheit, die Spiele der legendären Virtual-Boy-Konsole auf modernen Geräten wiederzuerleben.

Was dich am 17. Februar bei Nintendo Switch Online erwartet

Der Start der Virtual Boy-Bibliothek bringt gleich sieben Titel, die du bequem über Nintendo Switch Online abrufen kannst. Dazu gehören unter anderem Klassiker wie Teleroboxer, Virtual Boy Wario Land und Red Alarm – Spiele, die auch heute noch ihren ganz eigenen Charme haben und Fans nostalgischer Plattform-Ästhetik begeistern.

Richtig spannend wird es, wenn du darüber hinaus schon Lust auf 2026 hast: Insgesamt 14 Spiele sind geplant – darunter auch mehrere, die bislang nie veröffentlicht wurden, wie Zero Racers und D-Hopper. Diese Titel könnten Nicht-Virtual-Boy-Fans sogar noch überraschen, weil sie bisher in der Geschichte dieser Nische verborgen blieben.

Wie du die Klassiker spielst

Du brauchst neben einer aktiven Switch Online + Erweiterungspaket-Mitgliedschaft ein spezielles Virtual Boy-Zubehör. Dieses Zubehör verwandelt deine Nintendo Switch oder Switch 2 so, dass du die stereoskopischen Spiele spielst – ähnlich wie beim Original, nur deutlich komfortabler.

Nintendo bietet zwei Varianten an:

Ein offizielles Virtual Boy-Headset-Zubehör , das dein System einfasst,

, das dein System einfasst, oder eine günstigere Karton-Version im Labo-Stil – beide ermöglichen es dir, die Spiele zu erleben wie früher.

Die Retro-Spiele unterstützen zudem moderne Komfortfunktionen wie Speicherpunkte, Rewind-Features und neue Steuerungsoptionen – damit du nicht mehr allein von Geduld, Reflex und Muskelgedächtnis abhängig bist.

