Nintendo öffnet das nächste Level: Mit Virtual Reality in die Zukunft des Gamings

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Nintendo hat offiziell bestätigt, dass das Unternehmen aktiv an der Erforschung und Entwicklung von Virtual-Reality-Technologien arbeitet. Diese Ankündigung markiert einen spannenden Wendepunkt für den traditionsreichen Spielehersteller, der in der Vergangenheit bereits mit innovativen Spielkonzepten wie der Wii und der Switch neue Maßstäbe gesetzt hat.

Ein Blick zurück: Nintendos VR-Vergangenheit

Bereits in den 1980er- und 1990er-Jahren versuchte sich Nintendo an VR-Technologien – mit eher mäßigem Erfolg. Der Famicom 3D Computer System und später der berüchtigte Virtual Boy blieben kommerzielle Flops. Auch das Labo VR-Kit, ein Papp-Bausatz für die Switch, konnte trotz kreativer Ansätze keine breite Masse begeistern.

Forschung mit Zukunftspotenzial

Laut dem aktuellen Finanzbericht von Nintendo untersucht die Forschungs- und Entwicklungsabteilung derzeit verschiedene Technologien, darunter Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, Cloud Computing und Deep Learning. Ziel ist es, diese Innovationen in zukünftige Spielsysteme und Unterhaltungslösungen zu integrieren.

Was bedeutet das für Spieler?

Obwohl es sich derzeit nur um Forschungsarbeiten handelt, deuten Patente aus dem Jahr 2023 auf ein mögliches neues VR-Gerät hin. Sollte Nintendo tatsächlich ein eigenes Headset entwickeln, könnten ikonische Spielereihen wie The Legend of Zelda oder Metroid Prime in völlig neuen Dimensionen erlebbar werden.

Nintendo betritt das VR-Feld also mit Bedacht, aber auch mit einer klaren Vision: Spielerlebnisse neu zu definieren. Ob daraus ein vollwertiges VR-System entsteht, bleibt abzuwarten – doch die Weichen für eine immersive Zukunft sind gestellt.

