Nintendo Switch 2: So verbesserst du die Akkulaufzeit – Tipps für längeres Spielen

Die Nintendo Switch 2 bietet beeindruckende Leistung, aber viele Spieler haben festgestellt, dass die Akkulaufzeit bei intensiven Spielen wie Mario Kart World oder The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom schneller als erwartet sinkt. Glücklicherweise gibt es einige bewährte Methoden, um die Batterie effizienter zu nutzen und die Spielzeit zu verlängern.

In diesem Guide erfährst du, wie man Daten von der Switch 1 auf die Switch 2 übertragen kann.

Werbung

1. Automatische Ladebegrenzung aktivieren

Nintendo hat eine neue Funktion eingeführt, die das Laden bei 90 % stoppt, um die langfristige Akkugesundheit zu verbessern. Diese Option findest du in den Systemeinstellungen unter Batterieverwaltung. Durch die Begrenzung der maximalen Ladung wird die Batterie weniger belastet und hält über Monate hinweg ihre Kapazität besser.

2. Bildschirmhelligkeit reduzieren

Die Switch 2 verfügt über ein hochauflösendes Display, das viel Energie verbraucht. Um die Akkulaufzeit zu verlängern:

Manuelle Helligkeitseinstellung : Stelle die Helligkeit auf 60–70 % , wenn du nicht in direktem Sonnenlicht spielst.

: Stelle die Helligkeit auf , wenn du nicht in direktem Sonnenlicht spielst. Automatische Helligkeit aktivieren: Diese Funktion passt die Helligkeit dynamisch an die Umgebung an und spart Energie.

3. Vibration und Rumble deaktivieren

Die Joy-Cons und der Pro Controller nutzen Vibrationsmotoren, die zusätzlichen Strom verbrauchen. Falls du darauf verzichten kannst:

Gehe in die Controller-Einstellungen und schalte Rumble aus .

und schalte . Dies kann besonders bei längeren Spielsitzungen einen spürbaren Unterschied machen.

4. WLAN und Bluetooth deaktivieren

Falls du offline spielst, kannst du WLAN und Bluetooth ausschalten, um Hintergrundprozesse zu reduzieren:

Aktiviere den Flugmodus , wenn du keine Internetverbindung benötigst.

, wenn du keine Internetverbindung benötigst. Dadurch wird verhindert, dass die Konsole ständig nach Netzwerken sucht, was die Batterie schont.

5. Sound reduzieren

Falls du keine Kopfhörer verwendest, kannst du die Lautstärke verringern, um den Stromverbrauch der Lautsprecher zu minimieren. Alternativ kannst du Kopfhörer mit eigener Stromversorgung nutzen, um die Belastung der Switch 2 zu reduzieren.

6. Hintergrundprozesse minimieren

Downloads pausieren : Falls Updates oder Downloads im Hintergrund laufen, kann dies die Batterie schneller entladen.

: Falls Updates oder Downloads im Hintergrund laufen, kann dies die Batterie schneller entladen. Nicht genutzte Apps schließen: Vermeide es, mehrere Spiele oder Anwendungen gleichzeitig offen zu haben.

7. Energiesparmodus aktivieren

Die Switch 2 bietet einen Energiesparmodus, der die Leistung leicht reduziert, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Dies ist besonders nützlich für weniger anspruchsvolle Spiele oder längere Reisen.

8. Akkulaufzeit im Standby-Modus optimieren

Einige Spieler haben berichtet, dass die Switch 2 im Standby-Modus schneller als erwartet Energie verliert. Um dies zu verhindern:

Werbung

Schalte die Konsole komplett aus , wenn du sie längere Zeit nicht nutzt.

, wenn du sie längere Zeit nicht nutzt. Deaktiviere automatische Updates, die im Hintergrund laufen könnten.

In diesem Artikel geht es um das Kassenbon-Fiasko zum Verkaufsstart der Konsole.