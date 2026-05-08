„Star Fox“ von Nintendo als Kino-Film? Illumination plant angeblich neues Projekt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

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Nintendo legt nach den beiden Super Mario-Animationsfilmen bereits mit einer Live-Action-Adaption von The Legend of Zelda nach. Doch das war noch nicht alles. Illumination und der japanische Videospiele-Herausgeber könnten bereits neue Kino-Projekte vorbereiten, darunter ein Spin-Off zu Prinzessin Peach. Laut einem neuen Hinweis von DanielRPK befindet sich angeblich auch ein Star Fox-Film aktiv in Entwicklung.

Der Zeitpunkt ist auffällig. Nintendo und Illumination haben ihre Zusammenarbeit mit The Super Mario Galaxy Movie gerade an den Kinokassen weiter ausgebaut. Der Film folgt auf The Super Mario Bros. Movie, der 2023 weltweit mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar einspielte. Auch der aktuelle Galaxy-Film stammt wieder von Illumination und Nintendo, wird von Universal weltweit veröffentlicht und setzt die Kino-Strategie rund um Nintendos Marken fort.

Warum Star Fox plötzlich wieder interessant ist

Star Fox war lange eine der Nintendo-Marken, die zwar viele Fans hat, aber deutlich seltener im Rampenlicht stand als Mario, Zelda oder Pokémon. Im Mittelpunkt steht Fox McCloud, der mit seinem Team und dem Arwing durch das Lylat-System kämpft. Die Reihe verbindet Weltraum-Action, Tiercharaktere, Funkdialoge und klassische Arcade-Missionen. Genau das könnte im Kino gut funktionieren.

Zusätzlich bekommt Star Fox auch im Spielebereich wieder Aufmerksamkeit. Nintendo listete kürzlich für den 25. Juni 2026 ein neues Star Fox für Nintendo Switch 2. Dabei handelt es sich um ein Remake des Nintendo 64-Klassikers Lylat Wars.

Ein Film würde gut zu Nintendos neuer Strategie passen

Sollte der Film tatsächlich kommen, wäre Star Fox durchaus eine interessante Wahl. Die Marke ist bekannt genug, um Nostalgie auszulösen, aber gleichzeitig offen genug für eine moderne Neuinterpretation. Illumination könnte daraus ein temporeiches Sci-Fi-Abenteuer machen, das Kinder, Familien und ältere Nintendo-Fans gleichzeitig anspricht.

Bisher bestätigt ist das Kino-Projekt nicht. Allerdings ergeben ein neues Switch 2-Spiel und ein wachsendes Nintendo-Kino-Publikum ein gutes Bild für den Leak. Wenn Nintendo Fox McCloud wirklich zurück auf die große Bühne bringen will, könnte ein Animationsfilm genau der richtige nächste Schritt sein.

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