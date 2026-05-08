Resident Evil Requiem veröffentlicht überraschend neuen Leon-Modus

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Ohne große Ankündigung hat Capcom jetzt einen neuen Spielmodus für Resident Evil Requiem veröffentlicht. Das kostenlose Update bringt den Modus „Leon Must Die Forever“ ins Spiel und richtet sich klar an Hardcore-Spieler.

Der Modus wurde mit dem neuen Patch 1.300.000 freigeschaltet und steht ab sofort auf PS5, Xbox Series X/S, PC und Switch 2 zur Verfügung. Viele vergleichen die neue Herausforderung bereits mit „Ethan Must Die“ aus Resident Evil 7, das damals ebenfalls für seinen extrem hohen Schwierigkeitsgrad bekannt war.

Der Modus setzt komplett auf Kampf und Zeitdruck

In „Leon Must Die Forever“ spielst du ausschließlich Leon Kennedy. Ziel ist es, mehrere Kampfabschnitte möglichst schnell zu absolvieren und am Ende Bossgegner Victor zu besiegen. Laut ersten Infos umfasst der Modus insgesamt 20 Levels mit wechselnden Gegnern und unterschiedlichen Routen.

Zusätzlich gibt es ein neues Enhancer-System. Damit lassen sich spezielle Fähigkeiten aktivieren, die Leon stärker machen und sogar sein Aussehen verändern können. Genau dieses System soll für mehr Wiederspielwert sorgen und unterschiedliche Spielstile ermöglichen.

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Resident Evil Requiem setzt weiter stark auf Leon

Der neue Modus zeigt außerdem, wie wichtig Leon Kennedy inzwischen wieder für die Reihe geworden ist. Schon im Hauptspiel übernimmt Leon deutlich actionlastigere Abschnitte, während Grace eher die klassischen Horror-Passagen repräsentiert. Diese Mischung aus Survival-Horror und Action gehört zu den größten Besonderheiten von Resident Evil Requiem.

Director Koshi Nakanishi deutete zuletzt sogar an, dass Leon auch in zukünftigen Spielen eine wichtige Rolle behalten könnte. Laut ihm gebe es keinen Grund, den Charakter wegen seines Alters aus der Reihe zu entfernen.

Weitere Inhalte sollen bereits geplant sein

Capcom hatte bereits im März bestätigt, dass zusätzliche Inhalte für Resident Evil Requiem geplant sind. „Leon Must Die Forever“ scheint dabei offenbar nur der Anfang zu sein. Laut mehreren Berichten arbeitet das Studio bereits an weiteren DLCs und größeren Erweiterungen.

Für viele Spieler dürfte der neue Modus deshalb vor allem ein Zeichen sein, dass Capcom Resident Evil Requiem langfristig weiter unterstützen möchte.

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