Pragmata ist aktuell das beste Spiel, das du kaufen kannst – Wertungen sprechen klare Sprache

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

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Es passiert nicht oft, dass ein neues Spiel so geschlossen gefeiert wird. Noch seltener passiert es bei einer komplett neuen Marke. Doch genau das schafft Pragmata gerade. Auf Metacritic steht das Spiel aktuell bei einem Metascore von 86 auf Basis von 97 Kritiken, während der User Score bei 9,0 liegt – genauso hoch wie unser eigener Testbericht. Noch auffälliger: 97 Prozent der erfassten Kritiken sind positiv, es gibt aktuell keine einzige negative Wertung. Für ein großes neues AAA-Spiel ist das ein echtes Ausrufezeichen.

Und genau deshalb kann man gerade mit gutem Gewissen sagen: Pragmata ist derzeit das beste Spiel, das du kaufen kannst.

Pragmata macht etwas, das AAA-Spiele viel zu selten schaffen

Der wichtigste Grund ist nicht nur die Wertung selbst, sondern warum das Spiel so gut ankommt. Fast alle großen Tests betonen denselben Punkt: Pragmata fühlt sich frisch an. Das Herzstück ist die ungewöhnliche Mischung aus Third-Person-Shooter und Hacking-System in Echtzeit. Genau dieses Risiko hätte auch komplett scheitern können. Stattdessen ist es der Grund, warum sich das Spiel von fast allem abhebt, was sonst gerade auf dem Markt ist. NME nennt es ein „elegantes, hochwertiges Paket“, das seine rund zwölf Stunden voll ausnutzt, während andere von einer seltenen Kombination aus scharfem Kampfsystem, strategischer Tiefe und emotionaler Geschichte sprechen.

Dazu kommt: Pragmata ist kein aufgeblasenes Spiel, das dich mit unnötigem Ballast erschlägt. Metacritic und viele Reviews zeigen ziemlich klar, dass Capcom hier auf Fokus statt Füllmaterial setzt. Einzelne Systeme ineinandergreifen greifen perfekt ineinander, während Jeuxvideo.com das Spiel gerade dafür feiert, dass es kurz, dicht und intensiv bleibt, statt auf künstliche Größe zu setzen.

Kritiker feiern nicht nur die Idee, sondern die Umsetzung

Ein hoher Metacritic-Wert (PS5: 86, PC: 87, Xbox: 87 und Switch 2: 89) allein wäre noch kein Beweis. Spannend wird es, wenn man sich ansieht, wie breit die Zustimmung ausfällt. Viele sprechen bereits vom „Game of the Year“, andere von einem „Must-Play-Titel“ für dieses Jahr. Cleveres Echtzeit-Puzzlesystem mit wuchtigen Gunplay funktioniert also auch noch 2026.

Das Bild ist also ungewöhnlich klar: Selbst dort, wo Kritik geäußert wird, geht es eher um kleinere Schwächen in Story-Tiefe oder Struktur. Das eigentliche Spielerlebnis bleibt fast überall stark. Genau deshalb wirkt Pragmata momentan so besonders. Es ist nicht bloß „gut bewertet“, sondern eines dieser seltenen Spiele, bei denen die Begeisterung aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommt.

Besonders wichtig ist dabei der Blick auf die User-Wertungen. Ein 9,0 User Score bei über 1.000 Bewertungen ist keine Kleinigkeit. Gerade weil neue AAA-Spiele heutzutage schnell zwischen Fan-Hype, Review-Bombing und überzogenen Erwartungen zerrieben werden, ist so ein Wert ein starkes Signal. Das ein Spiel bei Kritikern ankommt ist eine Sache, dass sich fast alle Spielerinnen und Spieler einig sind eine Seltenheit!

Und auch unser eigenes Fazit passt genau dazu

Am wichtigsten für DailyGame, also uns, ist aber natürlich, dass diese Einschätzung auch mit unserem eigenen Test zusammenpasst. In unserem Review bekommt Pragmata eine 9 von 10 und die Bewertung „Legendär“. Redakteur-Kollege Klaus schreibt im Fazit, dass Capcom das neue Spielkonzept nach den langen Verzögerungen sichtbar bestmöglich abliefern wollte. Besonders stark sei dabei, dass die Mischung aus Shooter und Puzzle-Elementen nicht nur neuartig wirkt, sondern überraschend intuitiv von der Hand geht. Dazu komme eine Vielzahl an Variationen der Kampfszenarien, sodass für ein Sequel gar nicht mehr so viel Luft nach oben bleibe. Genau das ist ein Satz, den man nicht oft über eine neue Marke liest.

Unser Fazit trifft damit ziemlich genau das, was man auch international in den Wertungen sieht: Pragmata fühlt sich nicht wie ein vorsichtiger Erstversuch an, sondern wie ein Spiel, das seine Idee wirklich verstanden hat.

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