Enthüllt Capcom bald DLC zu Dragon’s Dogma 2?

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Capcom feiert mit einer Grußbotschaft in den sozialen Medien das zweijährige Jubiläum seines Fantasy-Rollenspiels Dragon’s Dogma 2. Zum Launch legte der Titel noch starke Verkaufszahlen hin, fiel in den darauffolgenden Quartalen aber hinter andere Blockbuster des japanischen Publishers wie Monster Hunter zurück (via Capcom). Danach wurde es relativ ruhig um Updates für das Open-World-Abenteuer.

Vermutlich hätte auch der Post zum Geburtstag nicht für viel Aufmerksamkeit gesorgt. „Um diesen Meilenstein zu feiern, haben wir dieses besondere Jubiläumsbild gestaltet“, heißt es in einer schlichten Botschaft mit einem neuen Artwork. Manche Fans wollen darin jedoch Hinweise auf DLC gefunden haben. Im Hintergrund des Bilds soll sich einerseits ein Charakter befinden, den es so in der Story bisher noch nicht gab und nur von hinten zu sehen ist.

Werbung

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Auf dem Motiv ist außerdem ein kleiner Brief zu sehen. User auf Reddit haben darin angeblich eine Schrift identifiziert, die aus einem Gebiet des ersten Spiels stammen soll. Würde man den Brief so übersetzen, ergäbe sich folgender Satz: „Es wurden Sichtungen von Greifen bestätigt, die aus dem nördlichen Teil von Organ herangeflogen sind“.

So realistisch ist DLC für Dragon’s Dogma 2

Obwohl es möglich ist, Kameraden mit Onlinespielern zu tauschen, ist Dragon’s Dogma 2 überwiegend ein Singleplayer-Spiel. Trotzdem hatten viele Spieler auf eine große Erweiterung gehofft. Denn bereits der Vorgänger bekam 2013, ein Jahr nach der Erstveröffentlichung, ein großes Update namens Dragon’s Dogma: Dark Arisen. Was wiederum gegen neuen Content für das Sequel sprechen könnte, ist das Personal. Director Hideaki Itsuno hat Capcom nämlich kürzlich verlassen (via VGC). Itsuno war über lange Zeit auch für Devil May Cry verantwortlich, das seit der Special Edition des fünften Ablegers ebenfalls auf einen Nachfolger wartet.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 5 + 3? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Fragen & Antworten