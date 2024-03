Dragon’s Dogma 2 bricht bereits Rekorde

Capcoms Einzelspieler-Action-RPG Dragon’s Dogma 2 bricht bereits am offiziellen Erscheinungstag, dem 22. März, Rekorde. Die Zahl der gleichzeitigen Steam-Spieler erreicht eine beeindruckende Zahl. Das Spiel hatte schon vor dem Release durch mehrere vielversprechende Vorschauen und Trailer stetig an Aufmerksamkeit gewonnen. Die überwältigend positiven Kritiken, die das Spiel teilweise erhielt, bestätigten nur, dass die wachsende Vorfreude der Spieler auch gerechtfertigt war.

Die Fortsetzung des Spiels aus dem Jahr 2012, das ein Free-to-Play-MMORPG und eine Netflix-Anime-Serie hervorbrachte, scheint eine größere und großartigere Version seines Vorgängers zu sein. Die Welt des Spiels ist viermal so groß wie die des ersten Spiels, und es gibt über 1.000 NPCs, dynamische Weltereignisse und keinen klar definierten Weg, wie man die Dinge angehen soll. Es ist ein tiefgründiges und fesselndes Rollenspiel, das an die alten Spieltage erinnert, und es scheint, dass diese Art von Freiheit und Erkundung genau das ist, wonach sich viele Spieler sehnten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hatte Dragon’s Dogma 2 auf Steam einen Spitzenwert von 184.724 gleichzeitigen Spielern erreicht. Diese Zahl brach den Rekord von Capcom für den Spitzenwert an gleichzeitigen Nutzern eines kostenpflichtigen Einzelspielerspiels. Zuvor wurde diese Position vom Resident Evil 4 Remake mit 168.191 gehalten. Dragon’s Dogma 2 ist das erste Capcom-Spiel mit einem Preis von rund 70 Euro. Dies könnte sich auf seinen Erfolg auswirken. Trotzdem hat das die Spieler nicht davon abgehalten, es in Scharen zu kaufen.

Dragon's Dogma 2 reached 184,000 concurrent players on release, making it Capcom's highest played singleplayer game (without Arcade Stadium which is free).

But currently more than half of the reviews are negative, sitting at 40% pic.twitter.com/mxalQcYiTB

— SteamDB (@SteamDB) March 22, 2024