Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für Resident Evil Requiem könnte bereits die nächste große Überraschung bevorstehen. Ein neuer Leak behauptet, dass der kommende Story-DLC Spieler an einen Ort zurückführen könnte, den Fans der Reihe sofort wiedererkennen: die Spencer Mansion.

Das Anwesen ist untrennbar mit dem ersten Resident Evil verbunden und gehört zu den bekanntesten Schauplätzen der gesamten Horror-Reihe. Sollte die Information stimmen, würde Capcom für die Erweiterung also tief in die eigene Vergangenheit greifen.

Die Spencer Mansion kehrt angeblich zurück

Die Spencer Mansion ist vor allem als Schauplatz des ersten Resident Evil bekannt. Dort begann 1998 die Geschichte rund um Chris Redfield, Jill Valentine und die ursprüngliche Umbrella-Verschwörung.

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Ein DLC von Resident Evil Requiem (hier geht es zu unserer Game Review), der diesen Ort erneut aufgreift, wäre deshalb mehr als nur eine weitere neue Umgebung. Capcom könnte damit gezielt Erinnerungen an einen der wichtigsten Teile der Seriengeschichte wecken.

Noch ist allerdings völlig unklar, wie genau die Spencer Mansion in die Handlung eingebunden werden soll. Der Leak liefert bislang keine offiziell bestätigten Details zur Geschichte oder zu den möglichen Charakteren.

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Capcom hat DLC bereits bestätigt

Dass überhaupt an zusätzlichen Inhalten gearbeitet wird, ist dagegen kein Gerücht. Capcom hat bereits bestätigt, dass Resident Evil Requiem weitere Inhalte erhalten soll.

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Wie umfangreich die Erweiterung tatsächlich wird und wann sie erscheint, bleibt allerdings weiterhin offen. Ein aktueller Insiderbericht spricht sogar davon, dass der Story-DLC erst Ende 2027 erscheinen könnte.

Das wäre deutlich später, als manche Fans ursprünglich erwartet hatten.

Noch ist Vorsicht angesagt

Bei den Informationen zur Spencer Mansion handelt es sich ausdrücklich um einen Leak. Capcom hat die angebliche Rückkehr bislang nicht offiziell bestätigt.

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Trotzdem wäre der Schauplatz eine ziemlich passende Wahl. Resident Evil Requiem beschäftigt sich stark mit der Geschichte der Reihe und führt Spieler erneut nach Raccoon City. Eine Rückkehr zur Spencer Mansion könnte deshalb eine weitere Verbindung zu den Ursprüngen von Resident Evil herstellen.

Sollte der Leak tatsächlich stimmen, dürfte Capcom damit bei langjährigen Fans einen Nerv treffen.

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Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

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