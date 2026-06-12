Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Eigentlich gingen viele Spieler davon aus, dass der geplante Resident Evil Requiem DLC nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Nun sorgt jedoch ein neues Gerücht für Diskussionen innerhalb der Community. Demnach könnte die große Story-Erweiterung deutlich später erscheinen als bislang erwartet.

Besonders interessant ist dabei der angebliche Grund für die mögliche Verschiebung. Laut aktuellen Berichten soll Capcom seine Prioritäten innerhalb der Reihe verändert haben.

Resident Evil Veronica könnte Vorrang erhalten

Dem Gerücht zufolge plant Capcom, den Story-DLC für Resident Evil Requiem erst nach der Veröffentlichung von Resident Evil Veronica zu veröffentlichen. Das Remake des früheren Resident Evil: Code Veronica wurde erst vor wenigen Tagen offiziell angekündigt und soll 2027 erscheinen.

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Sollte sich diese Information bewahrheiten, müssten Fans von Resident Evil Requiem möglicherweise deutlich länger auf neue Story-Inhalte warten als ursprünglich angenommen. Offiziell bestätigt wurde diese Planung bislang allerdings nicht. Deshalb sollte die Information aktuell noch als Gerücht betrachtet werden.

Story-DLC befindet sich offenbar weiterhin in Entwicklung

Dass zusätzliche Inhalte für Resident Evil Requiem geplant sind, ist dagegen bereits bekannt. Die Entwickler haben schon bestätigt, dass sich ein Story-DLC in Arbeit befindet. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang jedoch nicht.

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Genau diese fehlenden Informationen sorgen derzeit für zahlreiche Spekulationen. Einige Insider gehen davon aus, dass Capcom die verschiedenen Projekte innerhalb der Reihe zeitlich voneinander trennen möchte, um jedem Release genügend Aufmerksamkeit zu verschaffen.

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Für Capcom stehen mehrere Projekte an

Die kommenden Jahre dürften für Fans der Horror-Reihe ohnehin spannend werden. Neben dem angekündigten Resident Evil Veronica arbeiten die Entwickler offenbar an weiteren Projekten innerhalb des Franchise.

Gerade deshalb wäre es nicht überraschend, wenn Capcom die Veröffentlichungen strategisch verteilt. Ein großer Story-DLC und ein vollständiges Remake innerhalb weniger Monate könnten sich gegenseitig Aufmerksamkeit wegnehmen.

Hier geht es zu unserer Game Review von Resident Evil Requiem.

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